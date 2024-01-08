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Haberler Yaşam Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor
Giriş Tarihi: 08.01.2024 22:44 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024 22:47

Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştü. 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. İşte Dilan Polat hakkında son gelişmeler...

Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Son dakika Dilan Polat haberine göre; 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı.

Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Dilan Polat, eşi Engin Polat, kardeşi Sıla Doğu'nun da aralarında olduğu 14 şüpheli, kara para aklama suçlamasıyla 5 Kasım Pazar Günü tutuklanmıştı.

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Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

AKIL HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Avukatları Dilan Polat için psikolojisinin iyi olmadığı yönünde açıklamalar yapmıştı. 2019 yılından beri antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat'ın ilaçları bittiği için 29 Aralık Cuma Günü Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Kanal D'nin haberine göre; Dilan Polat, akıl hastanesine yatırıldıktan sonra cezaevine dönmedi.

Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor

Akıl hastanesinde bir tutuklu ile aynı odayı paylaşan Dilan Polat'ın 7/24 kameralarla takip edildiği belirtildi.

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