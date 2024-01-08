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Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor
Giriş Tarihi: 08.01.2024 22:44
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
22:47
Dilan Polat tutuklanmıştı, cezaevinde olmadığı ortaya çıktı! 7/24 kamera ile takip ediliyor
Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla tutuklanması gündeme bomba gibi düşmüştü. 5 Kasım'dan beri tutuklu bulunan Dilan Polat'ın cezaevinde olmadığı ortaya çıktı. İşte Dilan Polat hakkında son gelişmeler...