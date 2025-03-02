Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!

Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu sorusu, son dönemde çiftin sosyal medya paylaşımları ve yaşadıkları gelişmelerle gündem oldu. Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Polat, "Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden. Yaşama hevesim de kalmadı," ifadeleriyle ayrılık kararını takipçileriyle paylaştı. Peki; Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? İşte, haberin detayları.