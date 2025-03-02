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Haberler Yaşam Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 22:04 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 22:04

Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!

Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili önemli bir yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamada yaşadığı zorluklara ve psikolojik baskıya vurgu yaparak, "Yaşama hevesim kalmadı, uzaklaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Eşi Engin Polat için "Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki." açıklaması çiftin boşanma kararı alıp almadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki; Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? İşte, yanıtı.

Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!

Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu sorusu, son dönemde çiftin sosyal medya paylaşımları ve yaşadıkları gelişmelerle gündem oldu. Dilan Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu. Polat, "Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden. Yaşama hevesim de kalmadı," ifadeleriyle ayrılık kararını takipçileriyle paylaştı. Peki; Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? İşte, haberin detayları.

Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!

"ENGİN'DEN BOŞANMA KARARI ALDIM"

Ünlü fenomen, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını sosyal medya hesabında attığı hikayeyle duyurdu.

Duygusal bir açıklama yapan Polat, çiftin evliliğini sonlandırma kararı aldığını takipçileriyle paylaştı.

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Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!

DİLAN POLAT, ENGİN POLAT İLE AYRILIK KARARINI AÇIKLADI!

Dilan ve Engin Polat çifti, soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra yeni bir gelişme yaşandı. Dilan Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamada, eşi Engin Polat ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

Polat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki. Ben farkında olmadan iyi niyetim ile zarar veriyorum, uzaklaşmak istiyorum herkesten, her şeyden. Yaşama hevesim de kalmadı. Eşim Engin Polat ile de yollarımı ayırma kararı aldım."

Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!

Sosyal medya hesaplarını kapatacağını da belirten Polat açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Kimseye farkında olmadan zarar vermek istemiyorum, sadece uzaklaşmak istiyorum. Her şeyimi elimden aldınız: Yaşama sevincimi, heveslerimi, her şeyimi"

Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!
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