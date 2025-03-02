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Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!
Giriş Tarihi: 02.03.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
22:04
Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? Ayrılık kararını sosyal medya hesabından duyurdu: Biz bir arada zarar ve ziyanız!
Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili önemli bir yeni gelişme yaşandı. Dilan Polat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duygusal bir açıklamada yaşadığı zorluklara ve psikolojik baskıya vurgu yaparak, "Yaşama hevesim kalmadı, uzaklaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Eşi Engin Polat için "Biz bir arada zarar ziyanız, olmuyor demek ki." açıklaması çiftin boşanma kararı alıp almadığı sorusunu gündeme getirdi. Peki; Dilan ve Engin Polat boşanıyor mu? İşte, yanıtı.