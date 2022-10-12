Haberler Yaşam Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!

Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:11

Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!

Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara'nın sır ölümü gündemdeki yerini aldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölümde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir inşaatın zemininde bulunan genç kızın dosyasında en önemli soru: Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mi, kim öldürdü? Bir kafede çalışan genç kızın sır ölümünde yasak aşk detayı olayın cinayet olabileceği yönündeki ihtimalleri güçlendirdi. Konuyla ilgili Erzurum Emniyeti çalışmalarını sürdürürken 4 kişi göz altına alındı. Peki, Dilara Köç kimdir, katili kim, cinayete mi kurban gitti? İşte, Dilara Köç olayı hakkında merak edilenler…