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Haberler Yaşam Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!
Giriş Tarihi: 12.10.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 10:11

Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!

Erzurum'da 19 yaşındaki Dilara'nın sır ölümü gündemdeki yerini aldı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan ölümde detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bir inşaatın zemininde bulunan genç kızın dosyasında en önemli soru: Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mi, kim öldürdü? Bir kafede çalışan genç kızın sır ölümünde yasak aşk detayı olayın cinayet olabileceği yönündeki ihtimalleri güçlendirdi. Konuyla ilgili Erzurum Emniyeti çalışmalarını sürdürürken 4 kişi göz altına alındı. Peki, Dilara Köç kimdir, katili kim, cinayete mi kurban gitti? İşte, Dilara Köç olayı hakkında merak edilenler…

Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!

Dilara Köç olayı tüm Türkiye'yi yasa boğan haberlerden biri oldu. Henüz 19 yaşında olan genç kızın sır ölümü akıllarda soru işaretleri bıraktı. İlk etapta intihar gibi görülen olayın detayları ortaya çıkmaya başladıkça cinayet şüpheleri güçlendi. Dilara Köç intihar mı etti, cinayete mi kurban gitti sorusu detayların peşinden gidilerek Erzurum Emniyeti tarafından çözülmeye çalışılıyor. Peki, Dilara Köç kimdir, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? İşte, detaylar…

Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!

DİLARA KÖÇ KİMDİR?

Erzurum'da bir kafede çalışan Dilara Köç 19 yaşındaydı. 6 aydır bu kafede çalışan genç kız 4 çocuklu bir ailenin 2. Çocuğu.

Erzurum Palandöken ilçesinde Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan evlerinden arkadaşıyla buluşmak için ayrılan genç kızdan acı haber geldi. Bekçiler tarafından bulunan cansız bedeni 12 katlı bir inşaat zeminindeydi.

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Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!

DİLARA KÖÇ OLAYINDA YASAK AŞK DETAYI!

İddiaya göre Erzurum'da yaklaşık 6 aydır bir kafede çalışan Dilara Köç, kafenin müdürünün yasak aşkını ifşa etmekle suçlandı. Suçlamalar nedeniyle müdürü ile tartışan genç kız işten ayrıldı.

Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!

Kafe müdürünün eşine sürekli fotoğraflar atarak 'Eşinin sevgilisi var' şeklindeki mesajların Dilara tarafından atıldığını iddia eden müdür ve sevgilisi, genç kızla konuşmak istese de yanıt alınamadı.

Dilara Köç kimdir, neden öldü? Dilara Köç intihar mı etti, öldürüldü mü, katili kim, kim öldürdü? Yasak aşk iddiası!

ZORLA GÖTÜRÜLDÜ

İşten ayrıldığının ertesi günü bir kafede arkadaşlarıyla buluşan Dilara, müdürünün kız arkadaşının içeriye gelmesiyle bir anda tartışma başladı.

Çıkan tartışma sonrası darp edilen Dilara, zorla araca bindirilerek götürüldü. Çantası ve telefonunu masada kalarak giden Dilara Köç'ten bir daha haber alınamadı.

Ertesi gün sabaha karşı 05:00 sularında ise genç kızın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

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