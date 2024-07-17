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Haberler Yaşam Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…
Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 11:51

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…

Diyarbakır'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu, KPSS sınavının ilk oturumundan çıktıktan sonra parkta dinlenirken başına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırıldığı için ikinci oturuma giremeyen Alioğlu, ÖSYM'ye dilekçe gönderdi.

DHA
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…

Olay, 14 Temmuz'da öğle saatlerinde Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki Koşuyolu Parkı'nda meydana geldi. Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumuna giren Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu, sınavdan çıktıktan sonra 14.30'daki ikinci oturumu beklemek için okulun karşısındaki parkta bir ağacın altında dinlenmeye başladı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…

Alioğlu, bu sırada başına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Rabia Alioğlu, tedaviye alındı. Polis, mermiyi ateşleyen kişinin yakalanması için 3 farklı açıdan Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tedavisinin ardından taburcu edilen Alioğlu ile bir kez daha olay yerinde canlandırma yaparak çalışma gerçekleştirdi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması devam ediyor.

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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…

'NERDEN BİLEBİLİRDİM Kİ BİLİNÇSİZ İNSANLARIN KURBANI OLACAĞIMI'

İkinci oturuma giremediği için ÖSYM'ye yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amacıyla dilekçe gönderen Rabia Alioğlu, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerde de evlerinin zarar görerek yıkıldığını belirterek, "Etrafıma baktım top sandım. Kulağımın çınlamasıyla top olmadığını anladım. Elimi kafama götürdüm, ellerim kan içinde kaldı. Çok değişik duygular içinde kaldım. Kanı görünce ne oluyor, dedim. Elimi kafama attığımda başörtümün içinde mermi gördüm.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…

Şok oldum, elim ayağım kesildi resmen, ne yapacağımı bilemedim. Kız kardeşim benimleydi, o ailemi aradı. Etraftaki vatandaşlar, ambulans ve polis geldi. Depremde evimiz yıkıldı, olmayacak şekilde mağdur oldum. Halen mağduriyet içindeyim. Hem kendi evim hem de ağabeyimin evi yıkıldı. Buna rağmen hiçbir şekilde yılmadan duygularımı arka plana atarak derslerime çalıştım. Öğretmen adayıyım, 'öğrencilerimle karşılaşacağım' umuduyla, sınavıma dört dörtlük, hiçbir şekilde yılmadan, hüzün ile acıyı aileme paylaştırmadan her türlü engeli aşarak sınava çalıştım. Ama nerden bilebilirdim ki, bilinçsiz insanlar yüzünden kurşun kurbanı olacağını" diye konuştu.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…

'EMEĞİMİN ÇÖP OLMASINI İSTEMİYORUM'

Emeğinin heba olmasını istemediğini söyleyen Alioğlu, "İlk önce beni bu hale getiren emeklerimi hiç eden ve gözyaşlarımı dindirmeyen kişiyi bulmalarını istiyorum. Çok zor şartlar altında çalıştım. Duygularımı cümlelerle ifade edemem. Ne eksik ne fazla bana yardım etmelerini istiyorum. Sesimin duyulmasını ve emeğimin çöp olmasını istemiyorum. Gerçekten çok zor şartlar altında çalıştım. Depremin verdiği sarsıntı ayrı, bu kurşun sarsıntısı ayrı.

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