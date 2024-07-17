Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…

Şok oldum, elim ayağım kesildi resmen, ne yapacağımı bilemedim. Kız kardeşim benimleydi, o ailemi aradı. Etraftaki vatandaşlar, ambulans ve polis geldi. Depremde evimiz yıkıldı, olmayacak şekilde mağdur oldum. Halen mağduriyet içindeyim. Hem kendi evim hem de ağabeyimin evi yıkıldı. Buna rağmen hiçbir şekilde yılmadan duygularımı arka plana atarak derslerime çalıştım. Öğretmen adayıyım, 'öğrencilerimle karşılaşacağım' umuduyla, sınavıma dört dörtlük, hiçbir şekilde yılmadan, hüzün ile acıyı aileme paylaştırmadan her türlü engeli aşarak sınava çalıştım. Ama nerden bilebilirdim ki, bilinçsiz insanlar yüzünden kurşun kurbanı olacağını" diye konuştu.