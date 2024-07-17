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Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…
Giriş Tarihi: 17.07.2024 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
11:51
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu kabusu yaşadı: Elimi kafama attığımda…
Diyarbakır'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Rabia Alioğlu, KPSS sınavının ilk oturumundan çıktıktan sonra parkta dinlenirken başına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırıldığı için ikinci oturuma giremeyen Alioğlu, ÖSYM'ye dilekçe gönderdi.