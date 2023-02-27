TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 ilde yıkıcı etkiler bıraktı. Yaşanan felaketin ardından deprem riski olan iller ve ilçeler başta olmak üzere tüm Türkiye'de evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan yenilenmiş diri fay hattı haritası üzerinde 485 nokta belirlendi. Bu aktif fay hatları 45 ilde kendini gösteriyor. Peki, diri fay nedir, tehlikeli mi? İşte, Türkiye diri fay hattı haritası sorgulama…