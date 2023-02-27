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Haberler Yaşam TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı
Giriş Tarihi: 27.02.2023 07:38 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 07:38

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli gerçekleşen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük deprem 11 ilde yıkıcı etkiler bıraktı. Yaşanan felaketin ardından deprem riski olan iller ve ilçeler başta olmak üzere tüm Türkiye'de evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusu yanıt aramaya başladı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA tarafından paylaşılan yenilenmiş diri fay hattı haritası üzerinde 485 nokta belirlendi. Bu aktif fay hatları 45 ilde kendini gösteriyor. Peki, diri fay nedir, tehlikeli mi? İşte, Türkiye diri fay hattı haritası sorgulama…

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı

Diri fay haritası MTA ile yayında! Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken uzmanlar yeni yerlere dikkat çekiyor. Türkiye deprem risk haritası üzerinde sorgulanan deprem riski taşıyan iller ve ilçeler yanı sıra aktif fay hatları da 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesiyle oldukça önemli bir noktada. Peki, evimin altından diri fay hattı geçiyor mu? İşte, yenilenmiş diri fay hattı haritası sorgulama…

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

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TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

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