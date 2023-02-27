TÜRKİYE DİRİ FAY HATTI HARİTASI: 2023 Türkiye deprem riski olan iller ile aktif / diri fay hattı sorgulama MTA ekranı

Diri fay haritası MTA ile yayında! Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürerken uzmanlar yeni yerlere dikkat çekiyor. Türkiye deprem risk haritası üzerinde sorgulanan deprem riski taşıyan iller ve ilçeler yanı sıra aktif fay hatları da 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme kapasitesiyle oldukça önemli bir noktada. Peki, evimin altından diri fay hattı geçiyor mu? İşte, yenilenmiş diri fay hattı haritası sorgulama…