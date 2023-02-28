Haberler Yaşam DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | "Evimin altından fay geçiyor mu?" İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:28

DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | "Evimin altından fay geçiyor mu?" İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

MTA'nın yeni haritasına göre; ülkemizde 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğu bildirildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem büyük bir yıkıma ve can kayıplarına yol açarken şimdi ise uzmanlar Marmara Bölgesi için adeta kırmızı alarm verdi. Vatandaşlar bu kapsamda en çok "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu ile bulundukları konumun riskli olup olmadığı merak ediyor. İşte MTA AFAD Türkiye yenilenmiş diri fay hattı haritası ve sorgulama ekranı…