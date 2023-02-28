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Haberler Yaşam DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | "Evimin altından fay geçiyor mu?" İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:28

DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | "Evimin altından fay geçiyor mu?" İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

MTA'nın yeni haritasına göre; ülkemizde 45 il ve 110 ilçede 5,5 ve üzeri büyüklükte deprem üretebilecek 485 diri fay olduğu bildirildi. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem büyük bir yıkıma ve can kayıplarına yol açarken şimdi ise uzmanlar Marmara Bölgesi için adeta kırmızı alarm verdi. Vatandaşlar bu kapsamda en çok "evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu ile bulundukları konumun riskli olup olmadığı merak ediyor. İşte MTA AFAD Türkiye yenilenmiş diri fay hattı haritası ve sorgulama ekranı…

DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

Kahramanmaraş depremi sonrası MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası paylaşımında bulundu. Son dönemde uzunca bir süredir beklenen büyük İstanbul depremi için uyarılar peş peşe gelirken ülkenin dört bir yanında deprem korkusu yaşayan vatandaşlar "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü MTA yenilenmiş diri fay hattı haritası" ile evimin altından fay hattı geçiyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte MTA fay hattı sorgulama haritası ile deprem riski yüksek olan bölgeler…

DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

YENİLENMİŞ DİRİ FAY HATLARI HARİTASI MTA İLE YAYINDA!

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından paylaşılan harita üzerinde diri faylar işaretlendi. Yenilenmiş harita üzerinde 485 diri fay belirlendi.

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DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

Bu faylar 45 ilde 110 ilçeyi kapsıyor. "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" sorusu haritadaki işaretler ile belirleniyor.

İşte, deprem riski taşıyan o iller:

DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

DİRİ FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN ŞEHİRLER

AKSARAY,

AYDIN,

BALIKESIR,

BOLU,

BURDUR,

DİRİ FAY HATTI HARİTASI GÜNCEL | Evimin altından fay geçiyor mu? İşte MTA AFAD Türkiye diri fay hattı haritası ile sorgulama ekranı

BURSA,

BINGÖL,

DENIZLI,

ESKIŞEHIR,

ERZINCAN,

ERZURUM,

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