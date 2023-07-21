Dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak: Sebebini böyle açıkladı!

Manavgat'ta ilgilendikleri 9 kilometrelik sahil bandının yaklaşık 6 kilometrelik alanının turizm alanı, 1,3 kilometrelik alanın mesire alanı ve 1,15 kilometrelik bölümün ise ışık ve hareketlilikten uzak bir alan olduğunu anlatan Prof. Dr. Deval, "İnsanın, gece ışığın hiç olmadığı alanda 89 yuva tespit ettik. Işıkların olduğu, faaliyetlerin hiç durmadığı mesire alanında, yerel yönetimlerin hiçbir şey yapmadığı bu alanda maalesef kilometrede 18 yuva tespit ettik. Turizm alanında inanın buradaki mesire alanından çok daha iyi, orada kilometrede 36 yuva tespit ettik. Kilometreye düşen yuva miktarına baktığımız zaman zaten etkiyi görüyoruz" diye konuştu.



