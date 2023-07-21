Dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak: Sebebini böyle açıkladı!

Antalya Manavgat'ta ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtalarından çıkarak denize ulaşmayı başardı. Sahilde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdüren Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Deval, iklim değişikliğinin deniz kaplumbağalarının geleceği için tehdit olabileceğini vurguladı. "Küresel ısınmadan ötürü buradaki havanın ısınması, kumun sıcaklığını artıracaktır. Bunların artması, 30'lara gelmesi bu yuvalardan artık hep dişi yavruların çıkmasına neden olacaktır. 20 yıl sonra bunlar çiftleşmek istediklerinde, erkek bireyler bulamayacak" ifadelerini kullandı.