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Giriş Tarihi: 21.07.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 16:36

Dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak: Sebebini böyle açıkladı!

Antalya Manavgat'ta ilk deniz kaplumbağası yavruları yumurtalarından çıkarak denize ulaşmayı başardı. Sahilde deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdüren Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cengiz Deval, iklim değişikliğinin deniz kaplumbağalarının geleceği için tehdit olabileceğini vurguladı. "Küresel ısınmadan ötürü buradaki havanın ısınması, kumun sıcaklığını artıracaktır. Bunların artması, 30'lara gelmesi bu yuvalardan artık hep dişi yavruların çıkmasına neden olacaktır. 20 yıl sonra bunlar çiftleşmek istediklerinde, erkek bireyler bulamayacak" ifadelerini kullandı.

DHA
Dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak: Sebebini böyle açıkladı!

Akdeniz Üniversitesi ile Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları ve Kıyı Koruma Derneği (DEKAFOK) iş birliğinde Manavgat sahili Mendirek bölgesi ile Side Doğu Kapısı arasındaki 9 kilometrelik sahil bandında yuvadan çıkan ilk deniz kaplumbağası yavruları denize ulaştı. Mendirek bölgesinde bu yıl 320 yuva tespit ettiklerini belirten AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval, geçen yıl 353 yuva tespit ettiklerini, bu yıl 400 yuvaya ulaşmayı ümit ettiklerini söyledi.

Dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak: Sebebini böyle açıkladı!

Son dönemdeki aşırı sıcakların deniz kaplumbağalarını etkilediğini aktaran Prof. Dr. Deval, kum sıcaklığının yavruların kuluçkadan çıkışını etkilediğini, 60 gün olan kuluçka süresinin havanın ve kumun ısınmasıyla 50 gün seviyesine kadar inmesini öngördüklerini anlattı.

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Dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak: Sebebini böyle açıkladı!

'YUMURTLAMA YAPMALARINI NEGATİF ETKİLİYOR'
Dünya üzerinde 110 milyon yıllık bir yaşam serüvenine sahip deniz kaplumbağalarının sahillerin asıl sahibi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Deval, "Uzun dönemdir yumurtladıkları bu alanda insanların gelip çeşitli faaliyetleri yapmaları elbette ki; kaplumbağaların burada yumurtlama yapmalarını negatif olarak etkiliyor. Aynı zamanda da yuvadan çıkan yavruların denize daha sağlıklı ulaşmalarını engelliyor" dedi.

Dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak: Sebebini böyle açıkladı!

Manavgat'ta ilgilendikleri 9 kilometrelik sahil bandının yaklaşık 6 kilometrelik alanının turizm alanı, 1,3 kilometrelik alanın mesire alanı ve 1,15 kilometrelik bölümün ise ışık ve hareketlilikten uzak bir alan olduğunu anlatan Prof. Dr. Deval, "İnsanın, gece ışığın hiç olmadığı alanda 89 yuva tespit ettik. Işıkların olduğu, faaliyetlerin hiç durmadığı mesire alanında, yerel yönetimlerin hiçbir şey yapmadığı bu alanda maalesef kilometrede 18 yuva tespit ettik. Turizm alanında inanın buradaki mesire alanından çok daha iyi, orada kilometrede 36 yuva tespit ettik. Kilometreye düşen yuva miktarına baktığımız zaman zaten etkiyi görüyoruz" diye konuştu.

Dişi kaplumbağalar çiftleşecek erkek bulamayacak: Sebebini böyle açıkladı!

Manavgat Belediyesi'ne önemli görev düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Deval, "Bizim öncelikle Manavgat'ın yerel yöneticilerinden beklentimiz var. Burada bulunan mesire alanını daha önceki yıllarda olduğu gibi, saat 21.00-22.00'den sonra insanların böyle sahilde oturmalarına, ateş yakmalarına, mangal yakmalarına izin vermemeleri gerekiyor. Burada görülen ışıkların kırmızıya dönüştürülmesi gerekiyor. Çünkü yavrular yumurtadan çıktığında bu ışıkları görüp, deniz yerine ters yöne gideceklerdir" dedi.

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