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Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:36

DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik nasıl oluşturulur, indirimli fiyatı ne kadar?

Disney Plus Türkiye üyelik ücreti kampanyası ile dikkat çekti. Daha önce aylık 34,99 TL ve yıllık 349,99 TL olarak duyurulan dijital yayın platformunda ön kayıt müşterilerine avantajlı paketini açıkladı. Bu gelişmeyle beraber 14 Haziran tarihinde başlayacak olan platforma üye olmak isteyenler "Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur?" soruları yanıt aramaya başladı. Çeşitli dizi, film ve programların yer aldığı platformdaki içerikleri izlemek ve takip etmek isteyenler tanışma paketi ile 8 ay ödeyip 12 ay boyunca içerik izleyebilecek. Peki, Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur? İşte detaylar...

DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik nasıl oluşturulur, indirimli fiyatı ne kadar?

Disney Plus üyelik ücreti araştırma konusu haline geldi. Türkiye için tanışma paketini duyuran dijital yayın platformu kısa süre sonra ülkemizde de kullanıma açılacak. Binlerce kişinin heyecanla beklediği platformla alakalı olarak bu noktada "Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur?" soruları yanıt aramaya başladı. 14 Haziran'dan önce e-posta adresi ile kayıt oluşturan kullanıcılar indirimli üyelikten faydalanabilecek. İşte 2022 Disney Plus üyelik ücreti ve detaylar...

DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik nasıl oluşturulur, indirimli fiyatı ne kadar?

DİSNEY PLUS TÜRKİYE ÜYELİK ÜCRETİ 2022

Disney Plus'ın web sitesinde yayınlanan duyuruya göre Tanışma Paketi adı verilen paket ile kullanıcılar 12 aylık paketi 8 ay fiyatına satın alabilecek.

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DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik nasıl oluşturulur, indirimli fiyatı ne kadar?

Kampanyadan yararlanmak için disneyplus.com adresindeki Şimdi Kaydol butonuna tıklayarak e-posta adresinizi girmeniz yeterli. 14 Haziran'da e-posta adresinize kampanya teklifi gönderilecek.

DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik nasıl oluşturulur, indirimli fiyatı ne kadar?

Böylece 26 Haziran'a kadar e-postadaki bağlantıya tıklayarak 279,90 TL'ye 12 aylık abonelik başlatabileceksiniz.

DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik nasıl oluşturulur, indirimli fiyatı ne kadar?

DİSNEY PLUS FİYATI NE KADAR?

Disney+ aylık abonelik: 34,99 TL
Disney+ yıllık abonelik: 349,90 TL
Disney+ Tanışma Paketi (yıllık): 279,90 TL

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