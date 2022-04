Haberler Yaşam DİSNEY PLUS ÜYELİK ÜCRETİ ne kadar, kaç TL? 2022 Disney Plus Türkiye üyelik nasıl oluşturulur, indirimli fiyatı ne kadar?

Giriş Tarihi: 28.04.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 16:36

Disney Plus Türkiye üyelik ücreti kampanyası ile dikkat çekti. Daha önce aylık 34,99 TL ve yıllık 349,99 TL olarak duyurulan dijital yayın platformunda ön kayıt müşterilerine avantajlı paketini açıkladı. Bu gelişmeyle beraber 14 Haziran tarihinde başlayacak olan platforma üye olmak isteyenler "Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur?" soruları yanıt aramaya başladı. Çeşitli dizi, film ve programların yer aldığı platformdaki içerikleri izlemek ve takip etmek isteyenler tanışma paketi ile 8 ay ödeyip 12 ay boyunca içerik izleyebilecek. Peki, Disney Plus Türkiye üyelik ücreti ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur? İşte detaylar...