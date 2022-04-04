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Haberler Yaşam Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 10:03

Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de başladı. Pandemi gölgesinde geçen iki senenin ardından 2022 yılında maneviyatıyla karşılanan Ramazan, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında ibadetle dolu geçiriliyor. Oruçlarını en doğru şekilde eda etmek isteyen Müslümanlar, orucu bozan şeyler başta olmak üzere çeşitli sorulara yanıt arıyor. O sorular arasından en merak edilenlerden biri de "diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlanan soru, Müslümanlara ibadetlerinde yol gösteriyor. Bakın Diyanet soruyu nasıl yanıtlıyor...

Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından oluşturulan online sistemle Müslümanların oruç hakkındaki soruları yanıtlanıyor. En sık sorulan sorulardan seçtiklerini yanıtlayan Diyanet bu sistemde orucu bozan durumlarla ilgili bilgi veriyor. 2022 Ramazan ayı başladığından bu yana sistem sık sık ziyaret ediliyor ve merak edilen sorular yanıtlanıyor. Her yıl gündeme gelen sorular arasında en ön planda olan "Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu. Peki, bu soruyu Diyanet nasıl yanıtlıyor? İşte cevabı...

Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

DİŞ FIRÇALARKEN DİKKAT!

Diyanet tarafından yanıtlanan soruda, bazı noktalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen yanıta göre diş fırçalamak orucu bozmuyor. Ancak bu noktada vücudun suyla teması oldukça önemli.

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Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Sorunun yanıtıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur."

Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Buna göre diş fırçalamak orucu bozmuyor ancak suyun boğaza kaçması ya da diş macunu kullanılması halinde oruç zedelenebilir. Bu noktada tedbirli olmak oldukça önemli.

Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN BU DAVRANIŞLAR YAPILMAMALI

Dinin genelinde olduğu gibi oruç ibadetinde de birçok noktada kolaylık var. Ancak orucu tehlikeye sokmamak oldukça önemli. Diyanet, orucu bozan şeylerle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer veriyor:

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