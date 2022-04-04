Haberler
Yaşam
Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 04.04.2022 10:01
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
10:03
Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç ibadeti de başladı. Pandemi gölgesinde geçen iki senenin ardından 2022 yılında maneviyatıyla karşılanan Ramazan, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında ibadetle dolu geçiriliyor. Oruçlarını en doğru şekilde eda etmek isteyen Müslümanlar, orucu bozan şeyler başta olmak üzere çeşitli sorulara yanıt arıyor. O sorular arasından en merak edilenlerden biri de "diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlanan soru, Müslümanlara ibadetlerinde yol gösteriyor. Bakın Diyanet soruyu nasıl yanıtlıyor...