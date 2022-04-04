Diyanet açıkladı! Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından oluşturulan online sistemle Müslümanların oruç hakkındaki soruları yanıtlanıyor. En sık sorulan sorulardan seçtiklerini yanıtlayan Diyanet bu sistemde orucu bozan durumlarla ilgili bilgi veriyor. 2022 Ramazan ayı başladığından bu yana sistem sık sık ziyaret ediliyor ve merak edilen sorular yanıtlanıyor. Her yıl gündeme gelen sorular arasında en ön planda olan "Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı?" sorusu. Peki, bu soruyu Diyanet nasıl yanıtlıyor? İşte cevabı...