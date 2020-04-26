Diyanet Ramazan imsakiyesi 2020 ile sahur vakitleri: İstanbul'da sahur saati kaçta? Ankara, Trabzon, Gaziantep, İzmir ve il il sahur vakitleri 26 Nisan

Müslüman âlemi on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına ulaşmanın sevinicini yaşarken, akşam saatlerinde oruçlar açıldı. İslam dinine farz olarak buyrulan oruç ibadetini yerine getirmek için uyanan kişiler, iftarın ardından sahur saati için geri sayıma başladı. İstanbul sahur saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Samsun sahur vakitleri de milyonlarca kişi tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. 2020 İmsakiye takvimi ile il il sahur saati ve sahur vakitleri için bu yıl da sabah.com.tr'yi takip edebilirsiniz. İstanbul'da sahur saat kaçta bitecek ve il il sahur vakitleri gibi merak ettiğiniz bilgileri buradan kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Peki, 26 Nisan 2020 sahur vakti kaçta bitiyor? İşte, İstanbul sahur saati ve il il sahur vakitleri!

RAMAZAN İMSAKİYE 2020 : SAHUR VAKTİ 26 NİSAN

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İmsakiye ile 26 Nisan İstanbul sahur saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun sahur saatleri belli oldu.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SAHUR SAATİ VE İL İL SAHUR VAKTİ!

İşte, il il sahur saatleri;