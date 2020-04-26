Diyanet Ramazan imsakiyesi 2020 ile sahur vakitleri: İstanbul'da sahur saati kaçta? Ankara, Trabzon, Gaziantep, İzmir ve il il sahur vakitleri 26 Nisan

Türkiye ve dünya üzerinde yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan-ı Şerif'e kavuşmanın mutluluğunu yaşarken yaşarken huzurunu da paylaşıyor. Orucunu açanlar, sahur saatleri için geri sayıma başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Ramazan imsakiye ile il il sahur vakitleri ve sahur saati duyuruldu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Mersin, Antalya, Edirne, Erzurum, Diyarbakır, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kişi sahur saatleri için araştırmalara başladı. İmsakiye ile İstanbul'da sahur saat kaçta bitiyor sorusunun cevabına ve İstanbul sahur saati bilgisine ulaşabilirsiniz. Peki, 26 Nisan 2020 İstanbul'da sahur vakti saati kaçta bitiyor? Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya ve Gaziantep'te sahur vakti ne zaman? İşte 2020 İmsakiye ile İstanbul sahur saati ve il il sahur vakitleri!
İstanbul İmsakiye için tıklayınız
Ankara imsakiye için tıklayınız
İzmir İmsakiye için tıklayınız