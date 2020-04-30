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Haberler Galeri Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

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Akşam ezanı saatinin yaklaşmasıyla beraber Ramazan ayı içerisinde kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getiren binlerce vatandaş "Bugün iftar vakti saat kaçta?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan imsakiyesi , , ve tüm iller iftar saati ve vakti de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi huzurla karşınan Ramazan ayında tüm İslam Alemi ibadetlerine yönelirken öte yandan bu tarihlerde yapılan her ibadetin normalden daha büyük sevap kazandırdığı kişinin günahlarının affedildiği de biliniyor. Akşam ezanı ile beraber Ramazanın 7. Gününde tüm oruçlarını açacak. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde; İzmir, Ankara, İstanbul iftar saati ve iftar vakti gibi merak ettiğiniz bilgileri buradan öğrenebilirsiniz… Peki, Bugün iftar saat kaçta? İşte il il akşam ezanı saati ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.04.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 16:02
Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

Akşam ezanı için saat yaklaştıkça binlerce vatandaş iftar saati arayışını kendi yaşadığı şehire göre internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. İftara ne kadar kaldı? Sorusu ile araştırılan 30 Nisan , , tüm iller ve iftar vakti ve saati ise İşleri tarafından yayınlanan 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde duyuruldu. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. 81 ilimizde de Ramazan ayının 7. Gününde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzuruyla adeta dolup taşıyor. Buna göre; Ankara, İzmir, tüm iller ve İstanbul iftar vakti saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan İstanbul İftar saati haberimizde!

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL İFTAR SAATİ VE İL İL İFTAR VAKİTLERİ

İşte, Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi illere göre iftar saatleri tüm 'ye duyurulmuş oldu. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde il il akşam ezanı saati ve 81 ile özel iftar vaktini bulabilirsiniz!

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYE 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İmsakiye ile İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, , , Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri belli oldu.

Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

İstanbul İmsakiye için tıklayınız

Ankara imsakiye için tıklayınız

İzmir İmsakiye için tıklayınız

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arefesi: Cumartesi günü, 23 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 1. Gün: Pazar günü, 24 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 2. Gün: Pazartesi günü, 25 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı – 3. Gün: Salı günü, 26 Mayıs 2020

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Teravih namazı, Ramazan ayında olmak üzere yirmi rekattan ibaret sünnet namazıdır. Teravih namazına Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) ve dört halife de devam etmiştir. Diğer namazlardan teravih namazının kılınışın bir farkı yoktur. Yani iki rekât bir namaz nasıl kılınıyorsa, mesela sabah namazının sünneti diyelim teravih namazının iki rekâtı o şekilde kılınır.

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Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

Ondan sonraki bütün rekâtlar da bir birinin benzeridir. Sabah namazının iki rekat sünnetini veya farzını ölçü alabiliriz. Teravih namazı yatsı ile vitir arasında kılınmalıdır.

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

İL İL İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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