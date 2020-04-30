Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

Akşam ezanı için saat yaklaştıkça binlerce vatandaş 30 Nisan iftar saati arayışını kendi yaşadığı şehire göre internet üzerinden gerçekleştirmeye başladı. İftara ne kadar kaldı? Sorusu ile araştırılan 30 Nisan İstanbul, İzmir, tüm iller ve Ankara iftar vakti ve saati ise Diyanet İşleri tarafından yayınlanan 2020 Ramazan imsakiyesi içerisinde duyuruldu. Faziletleri saymakla bitmeyecek kadar çok olan bu mübarek ayda büyük küçük demeden oruç tutmaya ve kendilerine farz kılınan bu ibadeti yerine getirmeye çalışan Müslüman alemi; an itibariyle adeta geri sayıma başladı. 81 ilimizde de Ramazan ayının 7. Gününde binlerce Müslüman ibadetlerini yerine getirmiş olmanın huzuruyla adeta dolup taşıyor. Buna göre; Ankara, İzmir, tüm iller ve İstanbul iftar vakti saat kaçta? Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan İstanbul İftar saati haberimizde!

ANKARA, İZMİR, İSTANBUL İFTAR SAATİ VE İL İL İFTAR VAKİTLERİ

İşte, Diyanet 2020 Ramazan imsakiyesi illere göre iftar saatleri tüm Türkiye'ye duyurulmuş oldu. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde il il akşam ezanı saati ve 81 ile özel iftar vaktini bulabilirsiniz!

DİYANET RAMAZAN İMSAKİYE 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı il il imsakiye takvimini resmi internet sitesinden yayınladı. İmsakiye ile İstanbul iftar saati başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Trabzon, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Samsun iftar saatleri belli oldu.