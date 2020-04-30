Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile 30 Nisan iftar vakti saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri

Akşam ezanı saatinin yaklaşmasıyla beraber Ramazan ayı içerisinde kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini yerine getiren binlerce vatandaş "Bugün iftar vakti saat kaçta?" sorusuna internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 Ramazan imsakiyesi 30 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller iftar saati ve vakti de belli olmuş oldu. Her sene olduğu gibi huzurla karşınan Ramazan ayında tüm İslam Alemi ibadetlerine yönelirken öte yandan bu tarihlerde yapılan her ibadetin normalden daha büyük sevap kazandırdığı kişinin günahlarının affedildiği de biliniyor. Akşam ezanı ile beraber Ramazanın 7. Gününde tüm Türkiye oruçlarını açacak. Sabah.com.tr olarak sizler için hazırladığımız haberimizde; İzmir, Ankara, İstanbul iftar saati ve iftar vakti gibi merak ettiğiniz bilgileri buradan öğrenebilirsiniz… Peki, Bugün iftar saat kaçta? İşte il il akşam ezanı saati ve tüm detaylar…