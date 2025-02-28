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DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul
Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025
16:27
DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul
Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, milyonlarca Müslüman ilk teravih namazını eda etmek için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre, saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Oruç ibadetine hazırlık sürecinde sahur vakitleri de büyük önem taşırken, iftar saatleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, ilk teravih namazı ne zaman başlıyor 2025, teravih saat kaçta kılınır? İl il Diyanet Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul teravih saatleri 2025