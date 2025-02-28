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Haberler Yaşam DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul
Giriş Tarihi: 28.02.2025 16:27 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 16:27

DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul

Ramazan ayının manevi atmosferi içinde, milyonlarca Müslüman ilk teravih namazını eda etmek için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre, saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Oruç ibadetine hazırlık sürecinde sahur vakitleri de büyük önem taşırken, iftar saatleri de merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, ilk teravih namazı ne zaman başlıyor 2025, teravih saat kaçta kılınır? İl il Diyanet Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul teravih saatleri 2025

DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte teravih namazı, ibadet etmek isteyenler tarafından merak edilmeye başlandı. On Bir Ayın Sultanı'nın ilk orucu, 1 Mart Cumartesi günü tutulacak. Müslümanlar, Ramazan'ı karşılamak için 28 Şubat'ta ilk teravih namazını kılacak. Peki, ilk teravih namazı hangi saatte başlayacak? İşte, camide cemaatle ve evde teravih namazı kılma yöntemi…

DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul

İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?
Teravih ve vitir namazının vakti, yatsı namazının vaktidir. Ancak hem teravih hem de vitir namazı, yatsı namazının farzından sonra kılınır. Bu itibarla yatsı namazının farzından önce kılınan teravih ve vitir namazlarının iade edilmesi gerekir. Eğer vakit çıkmış ise; teravihin kazası gerekmez, vitrin kazası gerekir (İbnü'l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 1/426, 469; Kâsânî, Bedâi', 1/290).

28 Şubat Cuma İstanbul Yatsı Vakti: 20:19
28 Şubat Cuma Ankara Yatsı Vakti: 20:03
28 Şubat Cuma İzmir Yatsı Vakti: 20:26

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DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul

İLK TERAVİH NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı için yatsı vakitlerini dikkate almak gerekiyor. Yatsı namazının ardından idrak edilecek olan teravih namazı için aşağıdaki linke tıklayarak şehrinizdeki yatsı namazı vaktine göz atabilirsiniz.

TERAVİH NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul

TERAVİH NAMAZI FARZ MIDIR?

Teravih namazı farz değil, ancak sünnet-i müekkede yani Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) düzenli olarak kıldığı ve ümmetine de tavsiye ettiği kuvvetli bir sünnettir. Hanefi mezhebine göre, teravih namazı Ramazan ayında cemaatle kılınması tavsiye edilen önemli bir ibadettir.

Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınır ve 20 rekattır. Ancak 8 rekat kılmak da caiz görülmüştür. Bireysel veya cemaatle kılınabilir, ancak cemaatle kılmak daha faziletlidir.

DİYANET TERAVİH NAMAZI SAATLERİ 2025: İlk teravih namazı hangi ilde saat kaçta kılınacak? Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul

TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Teravih namazına niyet ederken, kalben bu ibadeti Ramazan ayına özel olarak kıldığını bilmek yeterlidir. Ancak dil ile niyet etmek isteyenler için şu şekilde niyet edilebilir:

Eğer cemaatle kılınıyorsa:
"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama."

Eğer bireysel kılınıyorsa:
"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya."

Teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınır ve iki veya dört rekatta bir selam verilerek tamamlanır.

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