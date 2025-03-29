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Giriş Tarihi: 29.03.2025 09:39 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 09:39

Diyarbakır bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı, kendisine Cuma namazı farz kılınan kimselere vacip olan bir ibadettir. Milyonlarca Müslüman, bu ibadeti gerçekleştirerek Yüce Allah'ın rızasını kazanmak için bayram sabahı camileri dolduracak. Namaz için doğru zamanda camide bulunmak isteyenler, Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Mart 2025 Diyarbakır bayram namazı saati.

Diyarbakır bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Milyonlarca Müslüman bu tarihte camilerde saf tutarak Yüce Allah'a el açmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 2025 Diyarbakır bayram namazı saati bu ilde ikamet edenler tarafından inceleniyor. Peki, 30 Mart 2025 Diyarbakır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyarbakır bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

DİYARBAKIR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ramazan Bayramı il il namaz vakitleri listesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre;

30 Mart 2025 Pazar günü eda edilecek Diyarbakır bayram namazı saati 06:37 olarak belirlendi.

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Diyarbakır bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KILMAK FARZ MI?

Dinimizde Ramazan ve Kurban olmak üzere iki bayram vardır ve her ikisi için de bayram namazları meşru kılınmıştır. Bu noktada kendisine Cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı vaciptir.

"Bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır" (Buhârî, "ʿÎdeyn", 3; Müslim, "Eḍâḥî", 7) meâlindeki hadise dayanarak ramazan ve kurban bayramlarının bayram namazının kılınmasıyla başladığını söylemek mümkündür.

Diyarbakır bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

FİTRE NE ZAMANA KADAR VERİLİR?

Fitrenin ödeme zamanıyla ilgili olarak, konuya dair hadisler ve sahabe uygulamaları, bu vaktin bayramın birinci günü sabah namazıyla bayram namazı arası olduğunu göstermektedir.

Fitreden maksadın fakir müminlerin bayram günlerinde ihtiyaçlarını karşılamak olduğu düşünülür ve ilgili hadislerle sahâbe tatbikatı da göz önüne alınırsa önemli bir mazeret bulunmadıkça bu ibadeti bayram gününden sonraya bırakmanın uygun olmadığı anlaşılır.

Diyarbakır bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Diyarbakır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle birlikte kılınır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde namaza başlanır:
1. Rekat
· İmam sesli, cemaat sessizce Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

· Gizlice Sübhaneke okunur.

· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir. "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

· İkinci rekate kalkılır.