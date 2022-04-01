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Haberler Yaşam Diyarbakır iftar vakti yayınlandı! Diyarbakır İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 16:10 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 16:10

Diyarbakır iftar vakti yayınlandı! Diyarbakır İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 İmsakiye bilgileri ile Diyarbakır iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Diyarbakır sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? İşte, 2022 Diyarbakır iftar saati vakitleri

Diyarbakır iftar vakti yayınlandı! Diyarbakır İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Ramazan imsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saatleri bilgileri duyurulurken Diyarbakır iftar ve sahur vakti merak ediliyor. Oruç ibadetini gerçekleştirecek olan müminler Diyarbakır iftar vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Kadir Gecesini içinde bulunduran Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Diyanet 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. Peki Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? Diyarbakır İmsakiye 2022 iftar saati

Diyarbakır iftar vakti yayınlandı! Diyarbakır İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

DİYARBAKIR İMSAKİYESİ 2022 | DİYARBAKIR İFTAR SAATİ, İMSAK VAKTİ VE SAHUR VAKTİ

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre, Diyarbakır sahur vakti ve iftar saati şöyle;

DİYARBAKIR İMSAKİYE 2022 |DİYARBAKIR İFTAR VAKTİ VE SAHUR SAATİ

2 Nisan Cumartesi

İlk Sahur Vakti: 04:34

İlk İftar Vakti: 18:49

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 04:32

İftar Vakti: 18:50

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:30

İftar Vakti: 18:51

5 Nisan Salı

Sahur Vakti: 04:28

İftar Vakti: 18:52

6 Nisan Çarşamba

Sahur Vakti: 04:27

İftar Vakti: 18:53

DİYARBAKIR İMSAKİYESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ!

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Diyarbakır iftar vakti yayınlandı! Diyarbakır İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

DİYARBAKIR TERAVİH NAMAZI SAATLERİ

Diyarbakır'da 1 Nisan Cuma günü teravih namazı 20:06'da kılınacak.

Diyarbakır'da 2 Nisan Cumartesi: 20:07

Diyarbakır'da 3 Nisan Pazar: 20:08

Diyarbakır'da 4 Nisan Pazartesi: 20:09

Diyarbakır'da 5 Nisan Salı: 20:10

Diyarbakır iftar vakti yayınlandı! Diyarbakır İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan Bayramı Arifesi: 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

DİYARBAKIR İMSAKİYESİ 2022 İÇİN TIKLAYINIZ!

DİYARBAKIR'DA HATİMLİ TERAVİH NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Bağlar ŞEFİK EFENDİ C.

Bismil: ÇAVUŞLU MH. C. ŞEYH SAİT MESCİDİ, TEPE MH.İHLAS C.

Kayapınar: GAVSI GEYLANİ C.

Kulp: KARPUZLU MH.SOĞANLI C.

Sur: HZ.SÜLEYMAN C. RAĞIBİYE C.

Yenişehir: İHTİSAS MERKEZİ İBNUL CEZERİ C.

Diyarbakır iftar vakti yayınlandı! Diyarbakır İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu konu hakkında şu bilgileri yayınladı; Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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