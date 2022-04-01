Diyarbakır iftar vakti yayınlandı! Diyarbakır İmsakiye 2022 ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2022 İmsakiye bilgileri ile Diyarbakır iftar ve imsak vakti belli oldu. Diyanet tarafından tespit edilen ezan saatleri Güneş'in her ilde farklı saatte doğup batması nedeniyle illere özel olarak belirleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlar için Diyarbakır sahur vakti ve iftar vakti saat kaçta sorusu da yayınlanan Ramazan İmsakiyesi ile cevabını bulmuş oldu. Peki Diyarbakır İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri saat kaçta? İşte, 2022 Diyarbakır iftar saati vakitleri