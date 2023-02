Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay can kaybına ilişkin son bilgileri duyurdu. 7 Şubat saat 11.35 itibariyle toplam can kaybı 3419'a ulaştı. Teyit edilmiş yıkılan toplam bina 5775 olarak paylaşılırken yaralı sayısı ise 20 bin olarak açıklandı. Oktay'ın illerle ilgili verdiği bilgiler şöyle; Kahramanmaraş: 530 can kaybı, Hatay: 872 can kaybı, Osmaniye: 293 can kaybı, Adıyaman: 770 can kaybı, Diyarbakır: 92 can kaybı, Şanlıurfa: 95 can kaybı, Gaziantep: 481 can kaybı, Adana: 146 can kaybı, Malatya: 166 can kaybı, Elazığ: 2 can kaybı.