Haberler Yaşam DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:42

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

250 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi Doğu ve Güneydoğu illeri için tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Diyarbakır TOKİ kura çekimi, 26-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro ve Dicle ilçeleri için yapılacak çekiliş sonrası 5 bin 500 konut hak sahibini bulacak. 27 Kasım Pazar günü (bugün) Diyarbakır Merkez için kura çekilişi yapılacak. Diyarbakır TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek olup Diyarbakır TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi nereden izlenir, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı…