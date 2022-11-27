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Haberler Yaşam DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 27.11.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 27.11.2022 09:42

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

250 bin sosyal konut TOKİ kura çekimi Doğu ve Güneydoğu illeri için tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Diyarbakır TOKİ kura çekimi, 26-28 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Merkez, Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş, Hazro ve Dicle ilçeleri için yapılacak çekiliş sonrası 5 bin 500 konut hak sahibini bulacak. 27 Kasım Pazar günü (bugün) Diyarbakır Merkez için kura çekilişi yapılacak. Diyarbakır TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile takip edilebilecek olup Diyarbakır TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi nereden izlenir, Diyarbakır TOKİ kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi ve başvuru sonuçları sorgulama ekranı…

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

Diyarbakır TOKİ kura çekimi 27 Kasım 2022 Pazar günü de devam edecek. Bugün yapılacak Diyarbakır TOKİ kura çekilişi ile beraber Merkez ilçesinde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 seçenekli 3514 konut hak sahibini bulacak. TOKİ Diyarbakır kura çekimi canlı izle ekranı TOKİ Youtube kanalı üzerinden erişime açılacak olup Diyarbakır TOKİ kura sonuçları canlı yayın ekranı ile duyurulacak. Bu kapsamda Diyarbakırlı vatandaşlar, TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama işlemlerine tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Diyarbakır TOKİ başvuru sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2022 Diyarbakır TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi…

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ KURA ÇEKİMİ DİYARBAKIR VE MALATYA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il belli olmaya devam ediyor. 26 Kasım bugün Malatya ve Diyarbakır'da çekiliş gerçekleşiyor

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DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ DİYARBAKIR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

12 ilçede toplamda 5 bin 500 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Diyarbakır kura çekimi 26-28 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Belirtilen tarihlerde her gün saat 10.00'da başlayan kuralar Yenişehir Seyrantepe Spor Salonu'nda olacak.

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

İlçelere göre kura tarihleri takvimi şöyle:

26 Kasım: Merkez

27 Kasım: Merkez

28 Kasım: Ergani, Bismil, Çermik, Silvan, Kulp, Eğil, Hani, Kocaköy, Cüngüş

NOT: Hazro ve Dicle ilçelerinde başvuru sayısı az olduğundan kura çekimi gerçekleştirilmeyecek.

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE || 2022 TOKİ Diyarbakır kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ DİYARBAKIR KONUTLARI NEREDE?

2022 TOKİ Diyarbakır kura çekimi 26 Kasım saat 10.00'da başlıyor. İşte TOKİ Diyarbakır evlerinin olduğu ilçeler ve sayıları:

DİYARBAKIR MERKEZ: 3514 KONUT

DİYARBAKIR ERGANİ: 300

DİYARBAKIR BİSMİL: 196

DİYARBAKIR ÇERMİK: 158

DİYARBAKIR SİLVAN: 250

DİYARBAKIR KULP: 200

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