Haberler Yaşam Diyarbakır ve Balıkesir'de katledilmişlerdi: Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 sır cinayet çözüldü
Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 09:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 10 ve Balıkesir'de 18 yıllık cinayet dosyalarının aydınlatıldığını bildirdi. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı'nda cesedi bulunan kişinin katilinin, JASAT tarafından tespit edilerek yakalandığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Diyarbakır ve Balıkesir'deki 2 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını belirtti. Yerlikaya'nın paylaşımında, çalışmalara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 9 Ağustos 2015'te bir mağara içerisinde tanınmayacak halde ceset bulunduğunu anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalar sonucu maktulün kimliğinin G.B. olduğu belirlenmişti. Bunun ardından tam 10 yıl sonra JASAT ekiplerimiz yeni yöntemlerle tekrar bu cinayetin failinin peşine düştü. M.B. isimli erkek şahsın cinayeti işlediği tespit edildi. Yakalandı, adalete teslim edildi. Balıkesir'de 3 Nisan 2007'de Bandırma ilçesinde, Gönen Çayı içerisinde bir erkek cesedi bulunmuştu. Ancak mevcut delillerden şüphelilere ulaşılamamıştı."

Soruşturma kapsamında 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı. Şanlıurfa'da Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan jandarma dedektiflerimiz bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı. Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı."

Yerlikaya'nın paylaşımında, çalışmalara ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

