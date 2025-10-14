Diyarbakır ve Balıkesir’de katledilmişlerdi: Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 sır cinayet çözüldü

Soruşturma kapsamında 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Yaklaşık 6 ay süren titiz çalışmalar sonucu 6 şüpheli teknik ve fiziki takibe alındı. Cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli JASAT timlerimizce yakalandı. Şanlıurfa'da Zehra bebeğin failini peşini bırakmadan 11 yıl sonra, Bingöl'de ise isimsiz bebeğin katillerini 25 yıl sonra yakalayan jandarma dedektiflerimiz bu kez de Diyarbakır'da işlenen cinayet ile Balıkesir Gönen Çayı'nda bulunan erkek cesedi dosyalarının faillerini yakaladı. Bu kabine dönemimizde Jandarma Suç Araştırma Timlerimiz 10 yıldan uzun süredir aranan toplam 103 şahsı yakaladı."