Haberler
Yaşam
Diyarbakır ve Balıkesir'de katledilmişlerdi: Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 sır cinayet çözüldü
Giriş Tarihi: 14.10.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 14.10.2025 09:17
Diyarbakır ve Balıkesir'de katledilmişlerdi: Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 sır cinayet çözüldü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da 10 ve Balıkesir'de 18 yıllık cinayet dosyalarının aydınlatıldığını bildirdi. Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da bir kadın cinayetinin faili ve Gönen Çayı'nda cesedi bulunan kişinin katilinin, JASAT tarafından tespit edilerek yakalandığını belirtti.