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Diyarbakır ve Mardin’deki yangında 15 kişi hayatını kaybetmişti: Detaylı bilirkişi raporu açıklandı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
12:26
Diyarbakır ve Mardin’deki yangında 15 kişi hayatını kaybetmişti: Detaylı bilirkişi raporu açıklandı!
Diyarbakır'ın Çınar ile Mardin'in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede 20 Haziran gecesi çıkan yangın yerleşim yerlerine sıçramış ve 15 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda yangının elektrikten kaynaklandığının tespitini yapmanın mümkün olmadığı, elektrikten çıktığına dair somut bir bulguya rastlanmadığı bilgilerine yer verildi.