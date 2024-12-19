Diyarbakır ve Mardin’deki yangında 15 kişi hayatını kaybetmişti: Detaylı bilirkişi raporu açıklandı!

1- Köksalan Mahallesi'nde bulunan Ahmet Buğdaycı'nın evinin avlusundaki DEDAŞ'a ait alçak gerilim hattının kopması sonucu oluşan kısa devrenin, samanlık yangınına sebep olduğu ve itfaiyeci İsmail K. tarafından kontrol altına alınarak çevreye yayılmadan söndürüldüğü, bu yangının diğer yangınların bölgelerine sirayet etmediği, bu yangına sebep olan hat üzerinde alınan numune iletken üzerinde kısa devre izlerinin kriminal laboratuvarında tespit edildiği,

2- Alınan ifadeler, keşif raporu, olay yeri inceleme raporları ve kriminal raporu ile birlikte tespit ve değerlendirmeleri ışığında yapılan ayrıntısı raporun 3'üncü bölümünde 1. maddesinde de belirtilen 5'inci resimde temsili konumu gösterilen Direk-1, Direk-2 veya mezarlık bölgesinde, (keşifli bilirkişi incelemesinde tespit edilen diğer tespitlerle birlikte) hatlarda elektrik enerjisinin bulunmadığı tespit edildiğinden, elektrik kaynaklı bir kaçak akım, kısa devre veya kıvılcımdan kaynaklanan sebeplerle yangının çıkış ihtimalinin bulunmadığı,