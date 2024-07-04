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Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
11:56
Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!
Diyarbakır'da 20 Haziran'da yaşanan anız yangını faciası Mardin Mazıdağı'na da sıçradı. Yerleşim bölgelerine kadar ilerleyen alevler nedeniyle 15 kişi öldü 73 kişi de yaralandı. Faciayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Çınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla oluşturulan 7 kişilik heyet, yangının yaşandığı köylerde keşif yaptı. Keşfin ardından hazırlanan rapor sonrası ihmali olan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılacak.