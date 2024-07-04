Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!

5 BİN 450 DÖNÜM ARAZİ YANDI

Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.