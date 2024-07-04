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Haberler Yaşam Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 11:56

Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!

Diyarbakır'da 20 Haziran'da yaşanan anız yangını faciası Mardin Mazıdağı'na da sıçradı. Yerleşim bölgelerine kadar ilerleyen alevler nedeniyle 15 kişi öldü 73 kişi de yaralandı. Faciayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Çınar Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılığın talimatıyla oluşturulan 7 kişilik heyet, yangının yaşandığı köylerde keşif yaptı. Keşfin ardından hazırlanan rapor sonrası ihmali olan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılacak.

Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgârın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!

15 KİŞİ ÖLDÜ 73 KİŞİ YARALANDI

Yangında Mazıdağı ilçesinin Yücebağ Mahallesi'nde Şeyhmus Demir (17), Hasan Demir (40), Mazhar Demir (28), Nuri Demir (38), Sinan Deviren (24), Remzi Yılmaz (25), Resul Yılmaz (18), Azat Yılmaz (23), Taliha Demir (59), Fadıl Demir (52), Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde Ubeydullah Buğdaycı (30), Abdurrahman Buğdaycı (15), Çınar'ın Yazçiçeği Mahallesi'nde İsmail Yardımcı (46), Kerime Erdemli (55) ve Zekiye Erdemli (58) olmak üzere 15 kişi hayatını kaybederken, yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavileri sürüyor.

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Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!

5 BİN 450 DÖNÜM ARAZİ YANDI

Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu'na kesime gönderildi. Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.

Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!

KEŞİF HEYETİ İNCELEME YAPTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Çınar Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili bölgede yaptığı incelemede, yangınla ilgili hazırlanan ön raporda, olayın elektrik direğinden kaynaklı olduğu öngörülüyordu.

Diyarbakır’daki anız faciasında 15 kişi ölmüştü: 7 kişilik heyet bölgede keşif yaptı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada, kapsamlı bir raporun hazırlanması amacıyla uzman ekiplerinin de yer aldığı keşif yapılması yönünde karar alındı.

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