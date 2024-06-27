Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!

RAMAZAN PİŞKİN'İ SOSYAL MEDYADAN TANIYOR

Olay sonrası kaçtığını, olay öncesinde hastanede psikolojik tedavi görmediğini ifade eden sanık, sokakta yaşadığını söyledi. Baykut, "Ben daha önce Ramazan Pişkin'i sosyal medyada görmüştüm. 2017 yılından itibaren uyuşturucu kullanıyordum. Bazen dinimi geliştirmek için televizyondan dini şeyler izliyordum. Biri beni bu olay için yönlendirmedi" diye kendisini savundu.