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Haberler Yaşam Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 16:41 Güncelleme Tarihi: 27.06.2024 16:41

Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!

Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, ilettiği çay ocağında Erkan Baykut'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bugün hakim karşısına çıkan sanık savunmasında Pişkin'i bir başkasına benzettiğini için öldürdüğünü söyledi. Duruşma savcısı ilk celsede mütalaa verdi. İşte katil Baykut için istenen ceza…

Deniz YUSUFOĞLU
Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!

Fatih'te sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta işlettiği çay ocağında Erkan Baykut tarafından bıçaklanarak katledilmişti. Olay sonrası tutuklanan Bayrut'un "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Baykut getirildi. Taraf avukatları ve Ramazan Pişkin'in kardeşi Mehmet Pişkin'de duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Erkan Baykut, ortaokul mezunu olduğunu ve inşaatta babasının yanında çalıştığını söyledi.

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Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!

Madde etkisinde olduğunu, Ramazan Pişkin'i Sabol Muradi isimli şahsa benzettiğini belirten Baykut, "Cinsel istismara uğramış bir insan psikolojisi altında gerçekleştirdim. Daha öncede Ramazan Pişkin'i tanımıyordum. Olay esnasında içeri girince kendisine taş attım. Oda kendisini savunmaya kalkışınca korkudan kendimi bıçakla savundum. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!

RAMAZAN PİŞKİN'İ SOSYAL MEDYADAN TANIYOR

Olay sonrası kaçtığını, olay öncesinde hastanede psikolojik tedavi görmediğini ifade eden sanık, sokakta yaşadığını söyledi. Baykut, "Ben daha önce Ramazan Pişkin'i sosyal medyada görmüştüm. 2017 yılından itibaren uyuşturucu kullanıyordum. Bazen dinimi geliştirmek için televizyondan dini şeyler izliyordum. Biri beni bu olay için yönlendirmedi" diye kendisini savundu.

Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!

"KARDEŞİM PLANLI BİR ŞEKİLDE KATLEDİLMİŞTİR"

Ramazan Pişkin'in kardeşi şikayetçi Mehmet Pişkin, "Olayın yaşandığı gün ben Diyarbakır'daydım. Sanıktan ve azmettirenlerden şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Benim kardeşimin kimseyle husumeti yoktu. Namaz kılarken rükuda 3-4 dakika dururdu. Kardeşimin namaz sırasında rükuda öldürülmüştür. Kardeşim planlı bir şekilde bıçakla katledilmiştir" dedi.

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