Haberler
Yaşam
Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayeti: İşte katil Erkan Baykut için istenen ceza!
Giriş Tarihi: 27.06.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 27.06.2024
16:41
Sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin, ilettiği çay ocağında Erkan Baykut'un bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Bugün hakim karşısına çıkan sanık savunmasında Pişkin'i bir başkasına benzettiğini için öldürdüğünü söyledi. Duruşma savcısı ilk celsede mütalaa verdi. İşte katil Baykut için istenen ceza…