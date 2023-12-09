Haberler
Yaşam
DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’
Giriş Tarihi: 09.12.2023 06:28
Güncelleme Tarihi: 09.12.2023
06:30
DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’
ABD'li kardeşler Henry Kevin Jackson ile Candice Jackson, İzmir ve Şikago'da yatırımları, AVM'leri bulunan ve geçen sene 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'a açtıkları babalık davasını kazandı. Jackson kardeşler böylece Pırlant'ın 100 milyon dolarlık (3 milyar lira) servetine de ortak olmuş oldu. ABD'li kardeşlerin geçtiğimiz aylarda 30 milyon dolara satılan İzmir'deki AVM ile gökdeleninin satışının iptali için de yargıya başvuracakları öğrenildi. Davayı kazanmanın mutluluğunu yaşayan ABD'li Kevin Jackson SABAH'a konuştu: "Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz. Pırlant soyismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Babamın efsanesini, hikayesini sürdürmek istiyorum. Babamın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracağız" Kasım Pırlant'ın çocukları ve eski eşi arasındaki miras savaşı kızışacak.