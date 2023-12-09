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Haberler Yaşam DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’
Giriş Tarihi: 09.12.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 09.12.2023 06:30

DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’

ABD'li kardeşler Henry Kevin Jackson ile Candice Jackson, İzmir ve Şikago'da yatırımları, AVM'leri bulunan ve geçen sene 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'a açtıkları babalık davasını kazandı. Jackson kardeşler böylece Pırlant'ın 100 milyon dolarlık (3 milyar lira) servetine de ortak olmuş oldu. ABD'li kardeşlerin geçtiğimiz aylarda 30 milyon dolara satılan İzmir'deki AVM ile gökdeleninin satışının iptali için de yargıya başvuracakları öğrenildi. Davayı kazanmanın mutluluğunu yaşayan ABD'li Kevin Jackson SABAH'a konuştu: "Ablam ve ben davayı kazandığımız için çok mutluyuz. Pırlant soyismini alacağız. Bu konuda yapacak daha çok işimiz var. Babamın efsanesini, hikayesini sürdürmek istiyorum. Babamın sahibi olduğu alışveriş merkezinin satışının iptali için de yargıya başvuracağız" Kasım Pırlant'ın çocukları ve eski eşi arasındaki miras savaşı kızışacak.

Ceyhan TORLAK
DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te eğitimini sürdürmek amacıyla gittiği ABD'de lokanta satın aldı ve 1978 yılında emlak işine girdi. 1985 yılında İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi. Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Çiftin oğulları Zafer Pırlant 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine verdiği bilgiler ışığında babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrendi.

DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’

Bunun üzerine Jackson kardeşler İzmir'de biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a 3 yıl önce babalık davası açtı. Dava İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde devam ederken, 69 yaşındaki Kasım Pırlant geçen yıl kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Pırlant ABD'de toprağa verildi.

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DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’

Ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 yıl önce yazdığı vasiyetnameye SABAH ulaşmıştı. Emlak kralı Pırlant vasiyetnameye göre Türkiye'de sahibi olduğu gayrimenkullerin tamamını, ortağı olduğu şirketlerindeki hisselerini, banka hesaplarındaki paraların ve taşınır mallarının hepsini eski eşi Tülay Duygulu Pırlant'a bıraktığı ortaya çıkmıştı.

DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’

ABD'li kardeşler Tülay Pırlant'a vasiyetnamenin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Kasım Pırlant'ın ABD'li kardeşlerden miras kaçırmak amacıyla, Ege-Cmc Gayrimenkul ve K.T.Z. İnşaat Limited Şirketleri'nin hisselerini eski eşi Tülay Pırlanta devretmesi nedeniyle mirastan mal kaçırma davası olarak da bilinen 'muris muvazaası nedeniyle iptal davası' açıldı.

DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’

BABALIK DAVASINI KAZANDILAR
ABD'li kardeşlerin başvurusu sonrası görülen "babalık tayini" davası kapsamında DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda incelendi.

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