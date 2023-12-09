DNA testiyle gelen 3 milyar lira servet! Miras savaşı kızışıyor: ‘Babamın hikayesini sürdürmek istiyorum’

İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te eğitimini sürdürmek amacıyla gittiği ABD'de lokanta satın aldı ve 1978 yılında emlak işine girdi. 1985 yılında İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi. Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Çiftin oğulları Zafer Pırlant 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı. Şikago'da doğup büyüyen Henry Kevin Jackson (33) ve Candice Jackson (39) kardeşler, 1999 yılında ölen anneleri Carolyn Jackson'ın kendilerine verdiği bilgiler ışığında babalarının Kasım Pırlant olduğunu öğrendi.

