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Doğadaki malzemeleri kullanarak yu tertemiz yaptı

Survival Skills Primitive isimli YouTube kullanıcısı, çamurlu suyu tertemiz yaptı!

Giriş Tarihi: 14.03.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 14.03.2018 16:36
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Doğadaki malzemeleri kullanarak yu tertemiz yaptı
Doğadaki malzemeleri kullanarak kirli suyu tertemiz yaptı

Youtube kanalında yayınladığı videolarla fenomen olan Survival Skills Primitive adlı hesap, yaptıklarına bir yenisini daha ekledi.

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Doğadaki malzemeleri kullanarak yu tertemiz yaptı
Doğadaki malzemeleri kullanarak kirli suyu tertemiz yaptı

Doğada bulduğu malzemeler dışında hiçbir şey kullanmayan YouTube kanalı, çok basit yollardan çamurlu suyu arıtarak tertemiz hale getirdi.

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Doğadaki malzemeleri kullanarak yu tertemiz yaptı
Doğadaki malzemeleri kullanarak kirli suyu tertemiz yaptı

İşte malzemelerle yapılan su arıtma sisteminin adım adım yapım aşamaları...

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Doğadaki malzemeleri kullanarak yu tertemiz yaptı
Doğadaki malzemeleri kullanarak kirli suyu tertemiz yaptı
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Doğadaki malzemeleri kullanarak yu tertemiz yaptı
Doğadaki malzemeleri kullanarak kirli suyu tertemiz yaptı
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Doğadaki malzemeleri kullanarak yu tertemiz yaptı
Doğadaki malzemeleri kullanarak kirli suyu tertemiz yaptı
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Doğadaki malzemeleri kullanarak yu tertemiz yaptı
Doğadaki malzemeleri kullanarak kirli suyu tertemiz yaptı
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