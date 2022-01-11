Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ısınma yardımı kimlere verilecek? Başvuru tarihi belli oldu! Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği doğalgaz desteği için tarih belli oldu. Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek sorusuyla araştırılan yardımın detayları netleşti. Geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara ısınma yardımı kapsamında fatura desteği yapılacağına ilişkin çalışmalardan bahsetmiş, akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da kömür yardımına ek olarak ihtiyaç sahiplerine fatura yardımı yapılacağının altını çizmişti. Bugün ödeme ve başvuru tarihi belli oldu. İşte doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet ekranı!