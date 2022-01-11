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Haberler Yaşam Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ısınma yardımı kimlere verilecek? Başvuru tarihi belli oldu! Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet!
Giriş Tarihi: 11.01.2022 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 14:01

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, ısınma yardımı kimlere verilecek? Başvuru tarihi belli oldu! Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği doğalgaz desteği için tarih belli oldu. Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek sorusuyla araştırılan yardımın detayları netleşti. Geçtiğimiz haftalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, vatandaşlara ısınma yardımı kapsamında fatura desteği yapılacağına ilişkin çalışmalardan bahsetmiş, akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da kömür yardımına ek olarak ihtiyaç sahiplerine fatura yardımı yapılacağının altını çizmişti. Bugün ödeme ve başvuru tarihi belli oldu. İşte doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet ekranı!

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Başvuru tarihi belli oldu! Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet!

İhtiyaç sahiplerine destek ödemeleri kapsamında doğalgaz fatura desteği verileceği müjdelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da duyurduğu bu yardıma ilişkin son gelişmeleri Bakan Derya Yanık açıkladı. Yanık, bugün Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, destek ödemeleri kimlere verilecek gibi soruları yanıtladı. Yardıma ilişkin başvuru tarihi ve ödeme tarihleri belli olurken, başvuru yöntemi de duyuruldu. İşte Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet ekranı ve konuya ilişkin detaylar…

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Başvuru tarihi belli oldu! Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet!

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!

Ankara'da gazetecilerle kahvaltıda buluşan Bakan Yanık en çok merak edilen konulardan olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğalgaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak." diye konuştu.

DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz yardımı ile ilgili açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum'' demişti.

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Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Başvuru tarihi belli oldu! Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet!

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacağını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi bir vatandaşın evinde doğal gaz kullanması durumunda kota miktar olarak doğal gaz ücretinde yardımcı olunacağını vurgulayarak, bakanlık olarak yapılacak doğal gaz yardımının detaylarını anlattı.

Sağlanan kömür yardımı kadar doğal gaz desteğinin de verileceğini kaydeden Bakan Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını anımsatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Doğalgaz desteği başvurusu nasıl yapılır, kimlere verilecek? Başvuru tarihi belli oldu! Doğalgaz desteği fatura yardımı başvurusu e-Devlet!

HİJYENİK ÜRÜNLERE DE DESTEK GÜNDEME GELEBİLİR!

Öte yandan Bakan Yanık, hijyenik ürünlerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Yanık "Kadın hijyen ürünlerinin yanı sıra bize hasta bezi, çocuk beziyle ilgili talepler de geliyor. Bugüne kadar bununla ilgili bir çalışma yapılmadı. Ama bir çalışma yapabiliriz. KDV düştüğünde maalesef bu ürünlere yansıtılmıyor. Ama bunun dışında bir üst sınır gibi başlıkları çalışabiliriz" dedi.

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