Haberler Yaşam Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Giriş Tarihi: 29.03.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 22:28

Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Doğalgaz desteği ödemeleri konusundaki detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları ile belli oldu. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan enerji fatura yardımı Şubat ayında başladı. Doğalgaz Tüketim Desteği adı altında verilen doğalgaz yardımı başvuruları 18 Şubat 2022 tarihinden bu yana alınmasının ardından hesaplara yatmaya başladı. Şimdi ihtiyaç sahipleri "doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu, bitti mi" sorularına yanıt arıyor. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı…