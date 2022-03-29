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Haberler Yaşam Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2022 22:26 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 22:28

Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Doğalgaz desteği ödemeleri konusundaki detaylar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklamaları ile belli oldu. İhtiyaç sahiplerine yönelik yapılan enerji fatura yardımı Şubat ayında başladı. Doğalgaz Tüketim Desteği adı altında verilen doğalgaz yardımı başvuruları 18 Şubat 2022 tarihinden bu yana alınmasının ardından hesaplara yatmaya başladı. Şimdi ihtiyaç sahipleri "doğalgaz desteği başvuruları devam ediyor mu, bitti mi" sorularına yanıt arıyor. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 Doğalgaz yardımı e-devlet başvuru ekranı…

Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Doğalgaz desteği başvurularının şubat ayında başlamasının ardından onaylanan başvuruların fatura desteği ödemeleri hesaplara yatmaya başladı. 450-1150 lira arasında değişen doğalgaz yardımı, faturanın PTT üzerinden ibraz edilmesi halinde hesaplara yatıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Bakan Derya Yanık, başlayan ödemelerin yanı sıra doğalgaz yardımı başvurularının devam ettiğini de açıkladı. Peki, doğalgaz yardımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte 2022 doğalgaz desteği başvuru ekranı…

Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı.

Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan doğal gaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat itibarıyla başladığını belirten Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80,5 milyon liralık destek verdik." ifadesini kullandı.

Söz konusu desteğe başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.

Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Ayrıca Bakan Yanık; "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek." Dedi.

Doğalgaz Desteği başvurusu nasıl yapılır? Mart 2022 Doğalgaz Yardımı başvuru ekranı ile e-Devlet Doğalgaz fatura yardımı ne zaman yatacak, yattı mı?

Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini anlattı. Vatandaşların e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabileceği bilgisini veren Yanık, diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşların ise destek miktarının kartlarına yatırılacağını dile getirdi.

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