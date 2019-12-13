Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Kombiyi aç kapa yapmak!

Genel kullanımda yaygın bir yanlış olarak, ev ısınınca kombi kapatılıyor. Bu yöntemle tasarruf edileceği düşünülse de büyük bir yanlış. Bu şekilde kombi her açılışında fazladan enerji harcamak zorunda kalacak. Bunun yerine, eviniz ısındığında, kombiyi düşük seviyeye getirmek daha doğru bir tercih olacaktır.

Tasarruf için zaman ayarlı kombiler de kullanabilirsiniz. İşten eve dönüş saatinizden önceye ayarladığını kombi çalışmaya başlayarak evi siz gelmeden ısıtacaktır. Böylece kombiyi yüksek ısıda çalıştırmak zorunda kalmazsınız. Bunların yanı sıra kapı ve pencerelerin ısı kaçırmadığından emin olmalısınız ve kullanmadığınız odaların peteklerini kapalı tutabilirsiniz.