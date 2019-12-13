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  • Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Havaların soğumasıyla ve ülkemizde yer yer kar yağışlarının başlamasıyla evlerinde soğuklar etkili olmaya başlayan vatandaşlar doğalgazla çalışan kombilerinin ısı ayarını yükseltmeye başladı. Hal böyle olunca da artan kullanımına doğru orantılı olarak doğalgaz faturalarında da gözle görülür artış etkili olmaya başladı. Bu durumdan muzdarip olan vatandaşlarımızın işine yarayacağını düşündüğümüz bazı tasarruf yöntemlerini sabah.com.tr olarak derledik ve sizlerle paylaşıyoruz. İşte o tasarruf yöntemleri…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 21:56 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 22:11
Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Havaların soğuması ve kış aylarının kapıya dayanmasıyla birlikte vatandaşlar evlerinde etkili olmaya başlayan soğuk hava nedeniyle ısınmak için kombilerinin ayarlarını yükseltmeye başladı. Durum böyle olunca da faturaları can yakmaya başladı. fazla gelen okurlarımız için tasarruf yolunda faydalı olacağını düşündüğümüz bazı tasarruf yöntemlerini sizler için derledik. İşte detaylar…

Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Isı yalıtımı ve levhaları kullanın!

Radyatörden çıkan ısı, arkasındaki duvarı ısıtır, ısı kaybını önlemek için radyatörün arkasına yalıtım levhaları yerleştirin. Yalıtımsız evde gerçekleşen kaybın yaklaşık yüzde 20'si tek camlı pencerelerden kaynaklanır, çift cam isi kaybını önemli ölçüde azaltır.

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Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Kombiyi aç kapa yapmak!

Genel kullanımda yaygın bir yanlış olarak, ev ısınınca kombi kapatılıyor. Bu yöntemle tasarruf edileceği düşünülse de büyük bir yanlış. Bu şekilde kombi her açılışında fazladan enerji harcamak zorunda kalacak. Bunun yerine, eviniz ısındığında, kombiyi düşük seviyeye getirmek daha doğru bir tercih olacaktır.

Tasarruf için zaman ayarlı kombiler de kullanabilirsiniz. İşten eve dönüş saatinizden önceye ayarladığını kombi çalışmaya başlayarak evi siz gelmeden ısıtacaktır. Böylece kombiyi yüksek ısıda çalıştırmak zorunda kalmazsınız. Bunların yanı sıra kapı ve pencerelerin ısı kaçırmadığından emin olmalısınız ve kullanmadığınız odaların peteklerini kapalı tutabilirsiniz.

Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Doğal gaz peteğinde çamaşır kurutmayın!

Kapı ve pencere çerçevesi etrafındaki çatlakları onarın, hava sızıntılarını önlemek için pencere bandı ve sünger kullanın. Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın.

Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Doğru kombi tesisatı!

Kombininin iyi olmasi gerektigi kadar, tesisatının da doğru şekilde yapılmış olması oldukça önemlidir. Boşa enerji harcamamak için bu konuya özen göstermek gerekiyor. Peteklerin esit sekilde ısındığından emin olmak gerekir. Bazı odalar ısınırken, bazı odalar ısınmıyorsa peteklerde bir sorun var demektir.

Tesisat boruları çok dirsekliyse de enerji kaybı yasanır. Tesisatta mümkün olduğunca düz borular kullanılmalıdır. Kombi seçimi ve petek sayısında evin ölçülerine uygun bir seçim yapmak gerekir.

Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Güneş ışınlarından daha fazla yararlanın!

Güneş gören pencerelerin perdelerini açarak güneş ışınlarından daha fazla yararlanın, güneş çekildikten sonra perdeleri mutlaka kapatın. Kapalı perdeler ısı kaybını önemli ölçüde önler. Radyatörlerin ısı akışına engel olacak uzun perdeler kullanmayın.

Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Evi dekore ederken peteklerin önünü kapamayın!

Isıtıcınızın, kalorifer peteğinizin önünde kesinlikle koltuk, dolap gibi eşyalara yer vermemelisiniz; çünkü bu hareket ile eve yayılması gereken ısıyı eşya arkasına hapsetmiş olur bu durumdan pek de memnun kalmazsınız.

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