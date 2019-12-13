Doğalgaz faturası fazla gelenler dikkat! İşte tasarruf yöntemleri…

Havaların soğumasıyla ve ülkemizde yer yer kar yağışlarının başlamasıyla evlerinde soğuklar etkili olmaya başlayan vatandaşlar doğalgazla çalışan kombilerinin ısı ayarını yükseltmeye başladı. Hal böyle olunca da artan doğalgaz kullanımına doğru orantılı olarak doğalgaz faturalarında da gözle görülür artış etkili olmaya başladı. Bu durumdan muzdarip olan vatandaşlarımızın işine yarayacağını düşündüğümüz bazı tasarruf yöntemlerini sabah.com.tr olarak derledik ve sizlerle paylaşıyoruz. İşte o tasarruf yöntemleri…