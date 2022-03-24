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Haberler Yaşam Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! Mart 2022 Doğalgaz desteği ödemeleri başvuru ekranı e-Devlet
Giriş Tarihi: 24.03.2022 23:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 23:39

Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! Mart 2022 Doğalgaz desteği ödemeleri başvuru ekranı e-Devlet

Doğalgaz yardımı ödemeleri için önemli açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı. 18 Şubat 2022 tarihi itibarıyla başlayan doğalgaz desteği başvuruları sonrası 450-1150 TL arasında yapılacak olan ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Öte yandan; henüz doğalgaz yardımı başvurusunda bulunmayanlar için e-Devlet ekranı üzerinden başvuru süreci de devam ediyor. İşte 2022 Doğalgaz desteği son gelişmeler.

Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! Mart 2022 Doğalgaz desteği ödemeleri başvuru ekranı e-Devlet

Şubat ayında başlayan doğalgaz desteği başvuruları hala devam ederken ödemelerin başladığı da resmi olarak açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı. Bu noktada; henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar doğalgaz yardımı başvurularını E Devlet ekranı üzerinden yapabilecek olup işlemlerini tamamlayanlar ise 450 lira ile 1150 lira arasında değişen doğalgaz yardımı ödemesinden faydalanabilecek. İşte doğalgaz desteği başvuruları ve süreç bilgisi.

Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! Mart 2022 Doğalgaz desteği ödemeleri başvuru ekranı e-Devlet

DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı.

Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere sağlanan doğal gaz yardımı kapsamındaki ödemelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! Mart 2022 Doğalgaz desteği ödemeleri başvuru ekranı e-Devlet

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne başvuruların 18 Şubat itibarıyla başladığını belirten Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80,5 milyon liralık destek verdik." ifadesini kullandı.

Söz konusu desteğe başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.

Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! Mart 2022 Doğalgaz desteği ödemeleri başvuru ekranı e-Devlet

"Destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor"

İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini aktaran Yanık, şunları kaydetti:

Doğalgaz yardımı ödemeleri başladı! Mart 2022 Doğalgaz desteği ödemeleri başvuru ekranı e-Devlet

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek."

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