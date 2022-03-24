Doğalgaz yardımı ödemeleri için önemli açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı. 18 Şubat 2022 tarihi itibarıyla başlayan doğalgaz desteği başvuruları sonrası 450-1150 TL arasında yapılacak olan ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Öte yandan; henüz doğalgaz yardımı başvurusunda bulunmayanlar için e-Devlet ekranı üzerinden başvuru süreci de devam ediyor. İşte 2022 Doğalgaz desteği son gelişmeler.