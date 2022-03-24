Şubat ayında başlayan doğalgaz desteği başvuruları hala devam ederken ödemelerin başladığı da resmi olarak açıklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını açıkladı. Bu noktada; henüz başvuruda bulunmayan vatandaşlar doğalgaz yardımı başvurularını E Devlet ekranı üzerinden yapabilecek olup işlemlerini tamamlayanlar ise 450 lira ile 1150 lira arasında değişen doğalgaz yardımı ödemesinden faydalanabilecek. İşte doğalgaz desteği başvuruları ve süreç bilgisi.