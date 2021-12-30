Doğanın vahşi yüzü! Yavru fillere yaklaşan bufalonun korkunç sonu

Vahşi doğa korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yavru filler ve bufalo arasında geçen yakınlaşma sonu şoke eden bir şekilde bitti. Hayvanlar dünyasının en iri cüsseli ve sakin görünümlü canlılarından biri olan filler yavrularını korumak için adeta canavara dönebiliyor. Filler ve bufalolar vahşi doğada birbiriyle sık sık karşı karşıya gelen canlılardan ikisi. Bufaloların kimi zaman fillerle fazla yakınlaşmaları sonunda çok sert karşılaşmaları doğuruyor. Fillerin de fazlasıyla asabi canlılar olduğu da biliniyor. Bu kez yavru fil grubunun etrafında dolaşan bir bufaloydu. Bir süre etraflarında dolandı ve anne filleri tedirgin etti. Anne filin bufaloya müdahalesi ise tam anlamıyla korkutucuydu. İşte o anlar...