Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Doğanın vahşi yüzü! Yavru fillere yaklaşan bufalonun korkunç sonu
Giriş Tarihi: 30.12.2021 11:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 11:25

Doğanın vahşi yüzü! Yavru fillere yaklaşan bufalonun korkunç sonu

Vahşi doğa korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Yavru filler ve bufalo arasında geçen yakınlaşma sonu şoke eden bir şekilde bitti. Hayvanlar dünyasının en iri cüsseli ve sakin görünümlü canlılarından biri olan filler yavrularını korumak için adeta canavara dönebiliyor. Filler ve bufalolar vahşi doğada birbiriyle sık sık karşı karşıya gelen canlılardan ikisi. Bufaloların kimi zaman fillerle fazla yakınlaşmaları sonunda çok sert karşılaşmaları doğuruyor. Fillerin de fazlasıyla asabi canlılar olduğu da biliniyor. Bu kez yavru fil grubunun etrafında dolaşan bir bufaloydu. Bir süre etraflarında dolandı ve anne filleri tedirgin etti. Anne filin bufaloya müdahalesi ise tam anlamıyla korkutucuydu. İşte o anlar...

Doğanın vahşi yüzü! Yavru fillere yaklaşan bufalonun korkunç sonu

Bufalo yavru fillere her şeyden habersiz şekilde yaklaştı, bu onun için büyük bir tehlikenin habercisiydi. Vahşi doğada korkunç anlar böyle görüntülendi!

Doğanın vahşi yüzü! Yavru fillere yaklaşan bufalonun korkunç sonu

Yavrulara yaklaşan bufaloyu böyle fark ettiler!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Doğanın vahşi yüzü! Yavru fillere yaklaşan bufalonun korkunç sonu

Daha sonra bir yetişkin fil saldırıya geçti.

Doğanın vahşi yüzü! Yavru fillere yaklaşan bufalonun korkunç sonu

Bufaloyu boynuzlarıyla fırlattı!

Doğanın vahşi yüzü! Yavru fillere yaklaşan bufalonun korkunç sonu

Bu acımasızca saldırı son olmadı!

SON DAKİKA