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Haberler Yaşam DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama
Giriş Tarihi: 14.02.2023 09:34 Güncelleme Tarihi: 14.02.2023 09:34

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki büyük Kahramanmaraş depremi Doğu Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşti. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan iki şiddetli sarsıntı, fay güzergahında bulunan illerden Adıyaman, Malatya, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Diyarbakır'da yıkıcı etkiler bıraktı. Bölgeye yakın olan vatandaşlar fay hatları haritası üzerinde deprem riski sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor, kırıldı mı? İşte, Doğu Anadolu fay hattı sorgulama ile deprem riski taşıyan iller ve ilçeler…

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama

Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler sorgulanıyor. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye yakın olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye'de fay hattı sorgulama işlemleri başladı. Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor, enerjisini boşalttı mı soruları yanıt arıyor. Türkiye deprem risk haritası üzerinde araştırmalar sürüyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı hakkında merak edilenler…

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama

TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı ve Batı Anadolu Fay Hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.

Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renke olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.

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DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama

DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE?

Doğu Anadolu Fay Hattı Türkiye'nin doğusunda yer alan büyük bir fay hattıdır. Fay, Anadolu Levhası ve Arap Levhası arasındaki sınır boyunca uzanmaktadır.

Doğu Anadolu Fay Hattı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey sonunda Maraş Üçlü Bitişme'sinden başlayarak kuzeydoğu istikametinde işler ve Karlıova Üçlü Bitişme'sinde sona erer ki burada Kuzey Anadolu Fay Hattı ile buluşur.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama

DOĞU ANADOLU FAY HATTI HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

Doğu Anadolu Fay Hattı; Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam ettikten sonra Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama

DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE MEYDANA GELEN DEPREMLER

1998 Adana-Ceyhan depremi (145 ölü, 1.500 yaralı)

2003 Bingöl depremi (176 ölü, 520 yaralı)

2010 Elâzığ depremi

2020 Elazığ depremi (41 ölü, 1607 yaralı)

2023 Gaziantep-Kahramanmaraş depremi (Henüz netleşmedi)

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