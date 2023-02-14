DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama

7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan iki büyük Kahramanmaraş depremi Doğu Anadolu fay hattı üzerinde gerçekleşti. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan iki şiddetli sarsıntı, fay güzergahında bulunan illerden Adıyaman, Malatya, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Diyarbakır'da yıkıcı etkiler bıraktı. Bölgeye yakın olan vatandaşlar fay hatları haritası üzerinde deprem riski sorgulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor, kırıldı mı? İşte, Doğu Anadolu fay hattı sorgulama ile deprem riski taşıyan iller ve ilçeler…