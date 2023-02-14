DOĞU ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEN GEÇEN İLLER | Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor? AFAD fay hattı sorgulama

Doğu Anadolu fay hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler sorgulanıyor. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen ve 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Kahramanmaraş depremi sonrası bölgeye yakın olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm Türkiye'de fay hattı sorgulama işlemleri başladı. Doğu Anadolu fay hattı nerede, hangi illeri kapsıyor, enerjisini boşalttı mı soruları yanıt arıyor. Türkiye deprem risk haritası üzerinde araştırmalar sürüyor. İşte, Doğu Anadolu fay hattı hakkında merak edilenler…