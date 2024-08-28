Doğu At Ensefaliti (Triple E) nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

DOĞU AT ENSEFALİTİ TEDAVİSİ VAR MI?

Doğu at ensefaliti hastalığının şu an için bir tedavisi yoktur. Buna aşı veya ilaçlar da dahildir. Hastalıkta amaç ortaya çıkan semptomları hafifletmek ve hastalığın daha rahat atlatılmasını sağlamaktır. Semptomları hafifletmek için ise kişinin bol su içmesi önerilir veya ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.