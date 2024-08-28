Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
09:20
Doğu At Ensefaliti (Triple E) nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?
Son günlerde neredeyse her gün ortaya çıkan bir virüs tehdidi gündeme bomba gibi düşüyor. Koronavirüs ve maymun çiçeği virüsünün ardından dünya alarma geçerken, ABD'den gelen haber vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu. Ölümcül riskler taşıdığından dolayı virüsle ilgili detaylar arama motorlarında sıkça aratılmaya başladı. Doğu At Ensefaliti (Triple E) nedir, belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?