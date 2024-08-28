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Giriş Tarihi: 28.08.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 09:20

Doğu At Ensefaliti (Triple E) nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

Son günlerde neredeyse her gün ortaya çıkan bir virüs tehdidi gündeme bomba gibi düşüyor. Koronavirüs ve maymun çiçeği virüsünün ardından dünya alarma geçerken, ABD'den gelen haber vatandaşlar arasında büyük korku ve paniğe neden oldu. Ölümcül riskler taşıdığından dolayı virüsle ilgili detaylar arama motorlarında sıkça aratılmaya başladı. Doğu At Ensefaliti (Triple E) nedir, belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

Doğu At Ensefaliti Triple E nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

ABD'nin Massachusetts eyaletinde 80 yaşındaki enfekte bireyin ölüm haberiyle Doğu At Ensefaliti Virüsü'ü (Eastern Equine Encephalitis Virus, EEEV) gündeme geldi. Ciddi beyin iltihaplarına yol açabilen bu virüsün nasıl ortaya çıktığı, nerelerde görüldüğü ve tedavisinin olup olmadığı gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, virüs ve enfeksiyona ilişkin detaylar haberin devamında…

Doğu At Ensefaliti Triple E nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

DOĞU AT ENSEFALİTİ (TRİPLE E) NEDİR?
Üçlü E olarak da bilinen doğu at ensefaliti, aedes, coquillettidia ve culex cinsi enfekte sivrisineklerin insanları ısırması sonucu bulaşan nadir ancak nörolojik semptomlara yol açabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Adını, ilk kez 1830'lu yıllarda atlarda keşfedilmesinden alan doğu at ensefaliti, yalnızca enfekte sivrisineklerden bulaşarak insandan insana geçmez. Çoğu vakada belirti daha göstermeyen hastalığı nadir görüldüğü gerçeği söz konusu olsa da ortaya çıktığı takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabildiği de değerlendirilir.

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Doğu At Ensefaliti Triple E nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

DOĞU AT ENSEFALİTİ NASIL BULAŞIR?
Doğu at ensefaliti, virüsle enfekte olan sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşır. Burada önemli olan nokta doğu at ensefalitinin insandan insana bulaşmamasıdır. İnsanlar arası bulaş söz konusu olmadığı gibi hastalık atlardan da geçmez. Yalnızca sineklerden insanlara bulaşan bir hastalık olarak bilinir.

Doğu At Ensefaliti Triple E nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

DOĞU AT ENSEFALİTİ BELİRTİLERİ NELERDİR?
Doğu at ensefaliti şu belirtileri gösterebilir:
Yüksek ateş
Kusma
İshal
Kas ağrısı
Titreme
Yorgunluk
Kafa karışıklığı veya uyku sersemliği
Bilinç bulanıklığı
Uyuşukluk
Baş ağrısı
İştahsızlık

Doğu At Ensefaliti Triple E nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

DOĞU AT ENSEFALİTİ TEDAVİSİ VAR MI?
Doğu at ensefaliti hastalığının şu an için bir tedavisi yoktur. Buna aşı veya ilaçlar da dahildir. Hastalıkta amaç ortaya çıkan semptomları hafifletmek ve hastalığın daha rahat atlatılmasını sağlamaktır. Semptomları hafifletmek için ise kişinin bol su içmesi önerilir veya ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.

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