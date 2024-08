Doğu At Ensefaliti (Triple E) nedir? Doğu At Ensefaliti virüsü belirtileri ne, nasıl bulaşır, tedavisi var mı?

DOĞU AT ENSEFALİTİ (TRİPLE E) NEDİR?

Üçlü E olarak da bilinen doğu at ensefaliti, aedes, coquillettidia ve culex cinsi enfekte sivrisineklerin insanları ısırması sonucu bulaşan nadir ancak nörolojik semptomlara yol açabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Adını, ilk kez 1830'lu yıllarda atlarda keşfedilmesinden alan doğu at ensefaliti, yalnızca enfekte sivrisineklerden bulaşarak insandan insana geçmez. Çoğu vakada belirti daha göstermeyen hastalığı nadir görüldüğü gerçeği söz konusu olsa da ortaya çıktığı takdirde ciddi komplikasyonlara yol açabildiği de değerlendirilir.