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Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 16:49

Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

2024 Temmuz memur zammı ile ortaya çıkacak yeni maaşlar için geri sayım başladı. Meslek bazında yapılan araştırmalar şimdiden takip ediliyor. O araştırmalar arasında doktor ve pratisyen hekimler de var. Doktor maaş zammı hesaplama işlemleri yeni rakamla birlikte hız kazanıyor. Peki; zamlı doktor maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Yeni doktor maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. Doktor, uzman doktor, pratisyen hekim gibi alanlarda değerlendirilen artış farklılık gösterecek. Bu noktada gözler temmuz zammına çevrilmiş durumda. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyona memurun yeni zam oranı belirleniyor. Peki; zamlı doktor maaşı açıklandı mı, kaç TL, ne zaman yatacak?

Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

MEMUR ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz günü açıklıyor. Emekli ve memurun zam oranı ortaya çıkıyor.

Ocak ayında memur zammı yüzde 49,25 olarak uygulandı.

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Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

DOKTOR MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

Memur maaşları 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte hesaplanıyor. Yüzde 10 olarak uygulanacak toplu sözleşmeye ek olarak enflasyon beklentisi yüzde 20,34 seviyesinde.

Resmi veri 3 Temmuz günü belli oluyor.

Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

YENİ DOKTOR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ocak zammı ile uzman doktor maaşı 55 bin seviyesine yükseldi.

Beklenti gerçekleştiği takdirde doktor maaşı 66 bin üzerine çıkacak.

Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

ZAMLI DOKTOR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranı Temmuz ayı itibarıyla geçerli olacak. Memurlar zamlı maaşlarını bu aydan itibaren almaya başlayacak.

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