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Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 02.07.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024
16:49
Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?
2024 Temmuz memur zammı ile ortaya çıkacak yeni maaşlar için geri sayım başladı. Meslek bazında yapılan araştırmalar şimdiden takip ediliyor. O araştırmalar arasında doktor ve pratisyen hekimler de var. Doktor maaş zammı hesaplama işlemleri yeni rakamla birlikte hız kazanıyor. Peki; zamlı doktor maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman yatacak? İşte, detaylar...