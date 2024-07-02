Doktor maaş zammı hesaplama formülü: 2024 Temmuz zammı ile yeni doktor maaşı ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

Yeni doktor maaşları ne kadar olacak merak ediliyor. Doktor, uzman doktor, pratisyen hekim gibi alanlarda değerlendirilen artış farklılık gösterecek. Bu noktada gözler temmuz zammına çevrilmiş durumda. TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyona memurun yeni zam oranı belirleniyor. Peki; zamlı doktor maaşı açıklandı mı, kaç TL, ne zaman yatacak?