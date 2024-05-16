Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?

Sivilce Patlatıcı uzman dokturu olarak bilinen Amerikalı dermatolog ve YouTuber Dr. Pimple Popper yine herkesi şok eden bir ameliyata imza attı. Milyonlarca takipçisi, onun ekstraksiyon aletleriyle en zorlu cilt koşullarını tedavi etmesini izleyerek büyüleniyor. Pimple'ın yaptığı bu operasyondan çıkan kareler görenleri adeta hayrete düşürdü. Görenler bakışlarını başka yere çeviremiyor.