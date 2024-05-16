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Haberler Yaşam Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 15:24

Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?

Son yıllarda siyah nokta çıkarma videolarıyla şöhrete kavuşan ve pek çok kişi tarafından Dr. Pimple Popper ile tanınan Dr. Sandra Lee kendisine gelen birbirinden ilginç hastaları sosyal medya hesabından yayınlayarak ilgi çekmeye devam ediyor. YouTube'da 4,8 milyon, Instagram'da ise 3 milyon abonesi olan dermatoloji uzmanı son olarak yine ilginç operasyona imza attı. Hastanın boynundaki devasa şişlikten çıkan kitle görenleri şaşkına çevirdi.

Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?

Sivilce Patlatıcı uzman dokturu olarak bilinen Amerikalı dermatolog ve YouTuber Dr. Pimple Popper yine herkesi şok eden bir ameliyata imza attı. Milyonlarca takipçisi, onun ekstraksiyon aletleriyle en zorlu cilt koşullarını tedavi etmesini izleyerek büyüleniyor. Pimple'ın yaptığı bu operasyondan çıkan kareler görenleri adeta hayrete düşürdü. Görenler bakışlarını başka yere çeviremiyor.

Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?

Doktor kendisine gelen hastalara operasyonu videoya çekme izni karşılığında bedavaya cilt temizliği yapıyor. Hastaların büyük bir bölümü de bu teklifi kabul ediyor.

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Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?

Fenomen doktor Pimple, son olarak yine ilginç bir operasyona imza attı.

Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?

Pimple, sosyal medya üzerinden yayınladığı operasyonla görenleri hayrete düşürürken son hastasının operasyonundan yayınladığı karelerle sosyal medyada gündeme oturdu.

Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?

Son hastası boynundaki şişlikle Dr. Pimple Popper'dan yardım istedi. Operasyon ile alınan kitlenin büyüklüğü görenleri şaşkına çevirdi.

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