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Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
15:24
Doktorları şoke eden o görüntü! Boynundaki şişkinliğin içinden bakın neler çıktı?
Son yıllarda siyah nokta çıkarma videolarıyla şöhrete kavuşan ve pek çok kişi tarafından Dr. Pimple Popper ile tanınan Dr. Sandra Lee kendisine gelen birbirinden ilginç hastaları sosyal medya hesabından yayınlayarak ilgi çekmeye devam ediyor. YouTube'da 4,8 milyon, Instagram'da ise 3 milyon abonesi olan dermatoloji uzmanı son olarak yine ilginç operasyona imza attı. Hastanın boynundaki devasa şişlikten çıkan kitle görenleri şaşkına çevirdi.