Dolandırıcılık çetesi Haydar Dümen’in köşküne çöktü! Eşi Gülten Dümen’i oyuna getirdiler

Çete, 5 milyon liralık borç için teminat olarak Dümen ailesine ait Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü istedi. Bu işlemin dikkat çekmemesi için Dümen'in hesabına yaklaşık 20 milyon lira gönderildi, para aynı gün çektirilip geri alındı.

Böylece köşkün tapusu çetenin kontrolüne geçti. Çetenin, benzer yöntemlerle İstanbul ve Tekirdağ'da 300 milyon lirayı aşan vurgun yaptığını saptadı.