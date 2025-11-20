Haberler
Dolandırıcılık çetesi Haydar Dümen'in köşküne çöktü! Eşi Gülten Dümen'i oyuna getirdiler
Giriş Tarihi: 20.11.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 20.11.2025 07:25
Ünlü psikiyatr Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen, Beyoğlu'ndaki 220 milyon lirayı aşan değerdeki köşkü tapu çetesine kaptırdı. Çetenin, benzer yöntemlerle İstanbul ve Tekirdağ'da 300 milyon lirayı aşan vurgun yaptığını saptadı. Çete lideri Tanju Aksu'nun da arasında olduğu 8 isim gözaltına alındı.