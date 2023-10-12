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Haberler Yaşam Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor
Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 09:31

Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

Yeşilköy'de geçtiğimiz gün Nevin T. (77), öz oğlu Servet imiş gibi kendisini arayan dolandırıcının yönlendirmesi ile kapıya gelen şahsa 50 bin TL'yi kendi eliyle teslim etmiş, sesinden şüphelendiği şahsın 'Nezle oldum anne' yalanına kanmıştı. Florya'da yaklaşık bir ay önce Müjgan Ç.'nin de (90), benzer bir yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı. Eve kolonya ikramı ile giriş yapıp yaşlı kadının 10 bin TL'sini alıp kayıplara karışan, görüntüleri kameralara da yansıyan şahsın Nevin T.'nin fiziksel tarifine (siyah şapka, maske) uyması dikkat çekti. Müjgan Ç., yine öz oğul yalanına kanıp dolandırıldığı şahıs hakkında polis karakoluna suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaşlı kadınların kabusu sahte arkadaşı yakalama çalışmaları sürüyor.

HUZEYFE ATICI
Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

Bakırköy'e bağlı Yeşilköy Mahallesi Gülibrişim sokakta geçtiğimiz gün Nevin T. (77), 50 bin lirasını öz oğlu olduğunu iddia eden bir dolandırıcının yönlendirmesi ile kendisini Uğur olarak tanıtan bir şahsa elleri ile vermişti. Ev ve çevresinde polis ekipleri tarafından kamera bulunamadı. Şahıs tespit edilemedi. Nevin T., şahsı siyah şapkalı ve maskeli olarak tarif etmişti.

Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

FLORYA'DA ORTAYA ÇIKTI

Florya Mektep sokakta yaklaşık bir ay önce kendisini oğlunun arkadaşı olarak tanıtan dolandırıcı, Müjgan Ç.'nin kapısına gelip çalan telefonu 'Oğlun konuşmak istiyor' diyerek yaşlı kadına verdi.

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Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

Konuştuğu şahsı oğlu sanan yaşlı kadın, İzmir'de yaşayan ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen dolandırıcının yalanına kandı. Kapıya gelen sahte arkadaşa para vermeye ve oğluna götüreceğine ikna oldu.

Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

KOLONYA İKRAMI İLE EVE ALDI

Siyah şapkalı ve maskeli dolandırıcıya kolonya ikram ederek eve alan yaşlı kadın 10 bin lira birikmiş parasını elleri ile dolandırıcıya teslim etti. O anlar ev içi kameralarına da anbean yansıdı.

Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

Yaşlı kadın, 'Altının da var mı?' sorusuna ise 'Yok' yanıtını verdi. Evde bir süre oturup yaşlı kadınla muhabbet eden dolandırıcı bir süre sonra evden çıkarak kayıplara karıştı.

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