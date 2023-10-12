Haberler Yaşam Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

Giriş Tarihi: 12.10.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 09:31

Dolandırıcısını kolonya ile karşıladı: Yaşlı kadınların kabusu kapı kapı geziyor

Yeşilköy'de geçtiğimiz gün Nevin T. (77), öz oğlu Servet imiş gibi kendisini arayan dolandırıcının yönlendirmesi ile kapıya gelen şahsa 50 bin TL'yi kendi eliyle teslim etmiş, sesinden şüphelendiği şahsın 'Nezle oldum anne' yalanına kanmıştı. Florya'da yaklaşık bir ay önce Müjgan Ç.'nin de (90), benzer bir yöntemle dolandırıldığı ortaya çıktı. Eve kolonya ikramı ile giriş yapıp yaşlı kadının 10 bin TL'sini alıp kayıplara karışan, görüntüleri kameralara da yansıyan şahsın Nevin T.'nin fiziksel tarifine (siyah şapka, maske) uyması dikkat çekti. Müjgan Ç., yine öz oğul yalanına kanıp dolandırıldığı şahıs hakkında polis karakoluna suç duyurusunda bulundu. Polis ekiplerinin yaşlı kadınların kabusu sahte arkadaşı yakalama çalışmaları sürüyor.