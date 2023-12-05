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Giriş Tarihi: 05.12.2023 16:27 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 16:29

Dondurucuya asla koymayın! Hem dondurucuyu hem ürünleri kullanılmaz hale getiriyor...

Dondurucuda saklanan besinler, uzun süre boyunca muhafaza edilmesi sayesinde vazgeçilmezlerden biri. Kışlık hazırlıklar, aniden yapılması gereken yemekler için pratik çözümler… Tüm bunlar için hayat kurtarıcı olan dondurucuya ayırt etmeden birçok yiyecek atıyorsanız dikkat etmeniz gereken birkaç ayrıntı bulunuyor. İşte asla dondurucuya koymamanız gerekenler…

Dondurucuya asla koymayın! Hem dondurucuyu hem ürünleri kullanılmaz hale getiriyor...

Bir beyaz eşya uzmanı, dondurucuya asla koymamanız gereken besinler konusunda uyarıda bulundu. Hepimizin sıklıkla yaptığı hatalardan bazıları, dondurucuya hemen her besinin girebileceği yanılgısına neden olabiliyor.

Dondurucuya asla koymayın! Hem dondurucuyu hem ürünleri kullanılmaz hale getiriyor...

İlk olarak uzmanlar, konserve yiyecekleri "kendi kutularında" dondurucuya koymamanız gerektiği konusunda önemli uyarıyor. Konservelerin içerisindeki ürünler donup genişlemeye başladıkta kutuların patlamasına neden olabilir.

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Dondurucuya asla koymayın! Hem dondurucuyu hem ürünleri kullanılmaz hale getiriyor...

Bu durum dondurucunuzda hasara neden olabilirken muhafaza ettiğiniz diğer yiyecekleri de tamamen kullanılamaz hale getirebilir.

Dondurucuya asla koymayın! Hem dondurucuyu hem ürünleri kullanılmaz hale getiriyor...

Uzmanlar, bu noktada konserve yiyecekleri, dondurucuya dayanıklı bir kapta saklamanızı öneriyor.

Dondurucuya asla koymayın! Hem dondurucuyu hem ürünleri kullanılmaz hale getiriyor...

Yumurtaların kabuklarıyla dondurulması, içindeki sıvının genleşerek kabuğun çatlamasına neden olabilir ve bu da kullanımlarını zorlaştırabilir.

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