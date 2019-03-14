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Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Giriş Tarihi: 14.03.2019 11:04 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 11:07
Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Estonya'da iki işçi donmuş gölde buldukları köpeği kurtardılar. Buldukları hayvana ısıtmak isteyen işçiler, hayatının şokunu yaşadı. Kurtardıkları hayvan aslında bir kurttu.

Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Nehirden donmuş bir hayvanı kurtarmış olan Estonyalı iki inşaat işçisi haytanın şokunu yaşadı.

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Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Buzlu suların arasında köpek olduğunu düşündükleri bir hayvanı kurtardılar.

Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Hayvanı sudan çıkardılar, havluya sardılar ve onu ısıtmak için bir arabaya koydular.

Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Arabada olduğu süre boyunca işçilerden birinin dizinde uyuyan hayvan aslında bir kurttu.

Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Erkek ve bir yaşında olan kurt, sağlığına kavuştuktan sonra vahşi doğaya geri bırakıldı.

Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Estonya Hayvanları Koruma Birliği (EUPA) kurtun tedavisini yapıldığı veteriner kliniğine para ödedi.

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