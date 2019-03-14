Donmuş gölden kurtardıkları köpek kurt çıktı

Estonya'da iki işçi donmuş gölde buldukları köpeği kurtardılar. Buldukları hayvana ısıtmak isteyen işçiler, hayatının şokunu yaşadı. Kurtardıkları hayvan aslında bir kurttu. Nehirden donmuş bir hayvanı kurtarmış olan Estonyalı iki inşaat işçisi haytanın şokunu yaşadı. Buzlu suların arasında köpek olduğunu düşündükleri bir hayvanı kurtardılar. Hayvanı sudan çıkardılar, havluya sardılar ve onu ısıtmak için bir arabaya koydular. Arabada olduğu süre boyunca işçilerden birinin dizinde uyuyan hayvan aslında bir kurttu. Erkek ve bir yaşında olan kurt, sağlığına kavuştuktan sonra vahşi doğaya geri bırakıldı. Estonya Hayvanları Koruma Birliği (EUPA) kurtun tedavisini yapıldığı veteriner kliniğine para ödedi.