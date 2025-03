Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajları 2025 | En güzel, anlamlı, resimli 21 Mart Down Sendromu Günü sözleri

Dünya Down Sendromu Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle kutlanmakta. Bu özel günde, Down sendromlu bireylerin toplumda daha fazla görünür hale gelmesi ve haklarının savunulması amacıyla anlamlı mesajlar paylaşılmakta. Sosyal medya üzerinden yapılan resimli paylaşımlar ve yazılar farkındalık yaratmanın ve bilinçlenmenin etkili bir yolu olarak ön plana çıkmaktadır. İşte, en anlamlı, yazılı ve resimli Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri.