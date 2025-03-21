Haberler
Yaşam
Down Sendromu Farkındalık Günü Mesajları 2025 | En güzel, anlamlı, resimli 21 Mart Down Sendromu Günü sözleri
Giriş Tarihi: 21.03.2025 12:12
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025
12:14
Dünya Down Sendromu Günü mesajları ve sözleri bu yıl da büyük bir heyecanla paylaşılıyor. Her yıl 21 Mart, Down Sendromu Günü olarak kutlanmaktadır. Bu özel gün, Down sendromlu bireylerin toplumdaki yerini ve haklarını vurgulamak, farkındalık yaratmak ve onları desteklemek amacıyla bir araya gelinmesini teşvik eder. Bu özel gün yalnızca bir kutlama değil, aynı zamanda toplumsal bilinçlenme için önemli bir fırsattır. İşte, en güzel, anlamlı, resimli Down Sendromu Farkındalık Günü mesajları 2025...