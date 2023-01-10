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Giriş Tarihi: 10.01.2023 17:21 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 17:21

DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve ekranı 2023 | 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

DSİ personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kadro branş dağılımı araştırılıyor. Bakan Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesine çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar…

DSİ personel alımı başvuru ekranı ve kadro dağılımı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

DSİ personel alımı yapacak. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne (DSİ) pek çok meslekten 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı. Duyuru sonrası DSİ personel alımı başvuru tarihleri, şartları ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Alımın 2023 yılı Ocak ayı içerisinde yapılması bekleniyor. Peki, DSİ personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nedir, kadro dağılımı nasıl? İşte, 2023 DSİ personel alımı başvuru ekranı, tarihleri ve konu ile ilgili tüm merak edilenler.

DSİ personel alımı başvuru ekranı ve kadro dağılımı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

DSİ 1273 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görev yapmak üzere;

2023 yılı Ocak ayı içerisinde çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğiz. Allah devletimize, milletimize hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin.

İnsan kaynağımızı 2023 yılında da güçlendirmeye devam ediyoruz.

Hayırlı, uğurlu olsun." sözleriyle personel alımını duyurdu.

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DSİ personel alımı başvuru ekranı ve kadro dağılımı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

2023 DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzeri sözleşmeli personel alımı yapacak. 1273 sözleşmeli personel alımının 2023 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Henüz net bir tarih açıklaması ise bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki alımlarda istenilen şartlar şu şekildeydi:

DSİ personel alımı başvuru ekranı ve kadro dağılımı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,

Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,

DSİ personel alımı başvuru ekranı ve kadro dağılımı 2023: 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

En az İlkokul mezunu olmak,

İlan tarihi olan 24/10/2022 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (24/10/1987 tarihinden sonra doğmuş olmak),

Askerliğini yapmış veya askerlikle ilgisi olmamak,

Alım yapılacak meslekte ilgili sertifikaya ve bilgiye sahip olmak.

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