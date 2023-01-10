DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve ekranı 2023 | 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

2023 DSİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ VE ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirilmek üzeri sözleşmeli personel alımı yapacak. 1273 sözleşmeli personel alımının 2023 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Henüz net bir tarih açıklaması ise bulunmuyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Ancak daha önceki alımlarda istenilen şartlar şu şekildeydi: