DSİ personel alımı başvuru tarihleri ve ekranı 2023 | 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, şartları neler?

DSİ personel alımı başvuru şartları, tarihleri ve kadro branş dağılımı araştırılıyor. Bakan Vahit Kirişçi, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bünyesine çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, ''DSİ personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 1273 Devlet Su İşleri DSİ personel alımı başvuru şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İşte detaylar…