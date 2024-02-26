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Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…
Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
14:32
Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…
Güzelleşmek adına yapılan estetik operasyonlar her zaman hayal edildiği gibi sonuçlanmıyor. Brezilya'da bir kadın, rutin bir dudak dolgusu yaptırdığını sandı ancak kısa süre içerisinde kabusu yaşadı. Başına gelenleri sosyal medyada paylaşan kadının görüntüsü ise görenleri şoke etti.