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Haberler Yaşam Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…
Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:27 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:32

Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…

Güzelleşmek adına yapılan estetik operasyonlar her zaman hayal edildiği gibi sonuçlanmıyor. Brezilya'da bir kadın, rutin bir dudak dolgusu yaptırdığını sandı ancak kısa süre içerisinde kabusu yaşadı. Başına gelenleri sosyal medyada paylaşan kadının görüntüsü ise görenleri şoke etti.

Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…

Brezilyalı 27 yaşındaki beslenme uzmanı Barbara Martiniano, ağzına giden kan akışını kesen dolgu maddesi nedeniyle acı çektikten sonra başkalarını aynı hataya düşmemeleri için uyardı.

Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…

Barbara, "Bunun herhangi bir soruna yol açabilecek bir işlem olduğunu düşünmemiştim" dedi.

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Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…

"Gittiğim klinik popüler bir alışveriş merkezinde yer aldığı ve ulusal bir markanın parçası olduğu için bir profesyonel tarafından tedavi edileceğimi hayal ettim."

Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…

Barbara, işlemi yaptırmaya karar vermeden önce araştırma yaptığını ve hatta kliniğin ne tür hyaluronik asit kullanacağını bildiğini söyledi.

Dudak dolgusu yaptırmak istedi facianın eşiğinden döndü! Az kalsın dudaklarını kaybediyordu…

"Ne tür hyaluronik asit kullandıklarını araştırdım. Kaliteli olduğunu tespit ettim ve aynı gün oraya gittim" dedi.

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