Son dakika | Dükkan basıp esnaftan haraç istediği iddia edilmişti: Ufuk Bayraktar için istenen ceza belli oldu

"MAHALLEMİZİN GENÇLERİNE YARDIM EDELİM SÖZLERİM ÇARPITILDI"

İddianamede Ufuk Bayraktar'ın ifadesine de yer verildi. Bayraktar ifadesinde, müştekiden zorla para talep etme gibi bir hususun olmadığını, müştekiye dediği "mahallemizin gençlerine yardım edelim" sözünün çarpıtıldığını, sadece muhtaçlara yardım amacıyla bu sözü söylediğini, buna dair sosyal medyada da paylaşımlar yaptığını, olay günü eşiyle kavga ettiği için alkol aldığını, bu nedenle müştekiyle tartıştığını ve aralarında arbede yaşandığını, darp etme kastıyla da hareket etmediğini, sanatçı olduğunu ve ekonomik durumunun iyi olduğunu belirterek suçlamayı reddetti.

