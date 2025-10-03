Haberler
Son dakika | Dükkan basıp esnaftan haraç istediği iddia edilmişti: Ufuk Bayraktar için istenen ceza belli oldu
Giriş Tarihi: 03.10.2025 15:06
Güncelleme Tarihi: 03.10.2025 15:16
Son dakika haberi... Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın Beyoğlu'nda esnaftan haraç için dükkanı bastığı ve yumruk attığı iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bayraktar'ın "İşyerinde Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağmaya Teşebbüs" suçundan 7.5 yıldan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.