DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

2025 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇT TL OLACAK?

2025 yılı için dul ve yetim maaşlarına yapılacak artış, memur maaşlarındaki zam oranına paralel olarak belirlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, Ocak 2025'te memur maaşlarına %12 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda, dul ve yetim maaşları da memur maaşlarındaki artış oranında bir yükselme gösterecektir.