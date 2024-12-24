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Haberler Yaşam DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:07

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

Yeni yıl için sayılı gün kalmasıyla 2025 yılının dul ve yetim maaşları, 6 aylık enflasyon farkı verileriyle belli olacak. Dar gelirli ihtiyaç sahiplerine tahsis edilen sosyal yardım ödemelerinin Ocak 2025 zammı ile yeni yılda ne kadar artış göstereceği hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret zammı ile pek çok kalemin ödemelerinde artış göstereceğinden dul ve yetim aylığı ödemeleri de zamlanacak. Peki, 2025 Ocak dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak yüzde kaç zam gelecek?

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

Yeni yılda geçerli olacak memur zammı ile milyonlarca dul ve yetim maaşı alan hak sahibini yakından ilgilendiren sosyal yardım ödemelerinde artış yaşanacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam yapılmıştı. Peki, Yeni yılda dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, detaylar...

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

2025 DUL VE YETİM MAAŞI NE KADAR, KAÇT TL OLACAK?

2025 yılı için dul ve yetim maaşlarına yapılacak artış, memur maaşlarındaki zam oranına paralel olarak belirlenecektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminine göre, Ocak 2025'te memur maaşlarına %12 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bu doğrultuda, dul ve yetim maaşları da memur maaşlarındaki artış oranında bir yükselme gösterecektir.

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DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

DUL VE YETİM MAAŞI HESAPLAMA

Örneğin dul ve yetim aylığı 5.000 TL ise, %11,25'lik zam ile birlikte 5.562,50 TL'ye yükselecektir.

Kesin zam yüzdeleri ve maaş artış miktarı, Aralık 2024 enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

GÜNCEL DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR?
Dul ve yetim aylığı alanlar 12.500 liraya çıkan en düşük emekli aylığından yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 oranında yararlanacaklar. En düşük emekli aylığının artması ile birlikte; yüzde 25 hisseye göre aylık alanların maaşı ağustos ayından itibaren 3.125 liradan, yüzde 50 hisseye göre 6.250 liradan, yüzde 75 hisseye göre de 9.375 liradan düşük olmamıştı.

DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?

DUL VE YETİM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
4(a) (SSK) ve 4(b) (BAĞ-KUR) kapsamındaki ölüm aylığı bağlama işlemleri için sigortalının dosyasının bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerimize Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi ile müracaat edilmesi gerekir.

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