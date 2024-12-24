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DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
11:07
DUL VE YETİM AYLIĞI MAAŞI OCAK 2025: Yeni yılda dul ve yetim aylığına ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
Yeni yıl için sayılı gün kalmasıyla 2025 yılının dul ve yetim maaşları, 6 aylık enflasyon farkı verileriyle belli olacak. Dar gelirli ihtiyaç sahiplerine tahsis edilen sosyal yardım ödemelerinin Ocak 2025 zammı ile yeni yılda ne kadar artış göstereceği hak sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayında belirlenecek asgari ücret zammı ile pek çok kalemin ödemelerinde artış göstereceğinden dul ve yetim aylığı ödemeleri de zamlanacak. Peki, 2025 Ocak dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL olacak yüzde kaç zam gelecek?