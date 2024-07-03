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Haberler Yaşam DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 11:14

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Temmuz ayı memur ve emekli zammı ile birlikte gözler sosyal ödemelerdeki zam oranına çevrildi. Yakınlarını kaybeden kişilerin aldığı dul ve yetim aylığı ödeneği açıklanan zam oranları sonrasında yakından takip ediliyor. Peki, Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL?

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Memur maaş zammı ile birlikte engelli aylığı, kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik, evde bakım yardımı gibi ödenekler de enflasyona bağlı olarak artıyor. Bu noktada vatandaşların gündeminde zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar oldu sorusu yer alıyor. Peki, Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar oldu?

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

2024 DUL VE YETİM MAAŞLARI TEMMUZDA NE KADAR OLDU?

Haziran ayı enflasyon rakamları 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Bu veri ile beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Memur maaş zammı Temmuz ayında açıklandı. Enflasyonda 2024'ün ilk 6 ay tablosunun netleşmesiyle memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2024 yılını ilk 6 ayında yüzde 24,73 ile tamamladı.

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DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

ÖLÜM AYLIĞI: DUL VE YETİMLERE DESTEK ELİ

Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalıların eşlerine ve çocuklarına ekonomik bir destek sağlamayı amaçlıyor. Peki kimler bu haktan yararlanabiliyor ve başvuru süreci nasıl işliyor?

Halk arasında "ölüm aylığı" olarak da bilinen bu hak, vefat eden sigortalının resmi nikâhlı eşine dul aylığı ve çocuklarına ise yetim aylığı olarak ödeniyor. Cinsiyet ayrımı yapılmaksızın hak sahiplerine ulaştırılan bu aylık, hayatlarına devam edenlerin maddi olarak ayakta kalabilmeleri için önemli bir güvence sağlıyor.

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

KİMLER DUL VE YETİM AYLIĞI ALABİLİR?

Dul aylığı, vefat eden sigortalı ile Medeni Kanun'a uygun olarak evli olan eşine bağlanıyor. Yetim aylığı ise yine cinsiyet ayrımı olmaksızın tüm çocuklara veriliyor. Ancak, erkek çocuklarının yetim aylığı alabilecekleri süre eğitim durumlarına göre farklılık gösteriyor:

DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

Eğitim görmeyen erkek çocuklar: 18 yaşına kadar,

Ortaöğretim gören erkek çocuklar: 20 yaşına kadar,

Yükseköğrenim gören erkek çocuklar: 25 yaşına kadar yetim aylığı alabilirler.

Kız çocukları için ise evli olmamak ve sigortalı bir işte çalışmamak koşuluyla yaş sınırlaması olmaksızın yetim aylığı alma hakkı bulunuyor.

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