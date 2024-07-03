Haberler
Yaşam
DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.07.2024 11:14
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
11:14
DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI BELLİ OLDU! Zamlı dul ve yetim maaşı ne kadar, kaç TL oldu?
Temmuz ayı memur ve emekli zammı ile birlikte gözler sosyal ödemelerdeki zam oranına çevrildi. Yakınlarını kaybeden kişilerin aldığı dul ve yetim aylığı ödeneği açıklanan zam oranları sonrasında yakından takip ediliyor. Peki, Zamlı Dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2024 dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL?