Reyting sonuçları belli oldu! 19 Aralık 2025 Total ve AB grubunda zirveye oturan yapım dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:18 Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 06:19

Reyting sonuçları belli oldu! 19 Aralık 2025 Total ve AB grubunda zirveye oturan yapım dikkat çekti!

Cuma akşamı televizyon ekranlarında adeta reyting savaşı yaşandı. Birbirinden iddialı yapımlar izleyicinin ilgisini çekebilmek için yarışırken, Total, AB ve ABC1 gruplarında açıklanan sonuçlar gecenin nabzını tuttu. Rekabetin giderek kızıştığı saatlerde dengeler sık sık değişti. Peki, dünün reytingleri belli oldu mu? İşte 19 Aralık Cuma gününün reyting sıralaması.

Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlar arasındaki zirve mücadelesi izleyiciyi ekran başına kilitlerken, hangi yapımın hangi kategoride öne çıktığı merak ediliyor. Gecenin en çok izlenen programları ve sıralamaya damga vuran detaylar 19 Aralık reyting sonuçları listesiyle ortaya çıkıyor. İşte günün reyting sıralaması.

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dünkü sıralama belli oldu:

TOTAL GRUBU

  1. Taşacak Bu Deniz
  2. Taşacak Bu Deniz (Özet)
  3. Kızılcık Şerbeti

AB GRUBU

  1. Taşacak Bu Deniz
  2. Taşacak Bu Deniz (Özet)
  3. Kızılcık Şerbeti

ABC GRUBU

  1. Taşacak Bu Deniz
  2. Taşacak Bu Deniz (Özet)
  3. Kızılcık Şerbeti
GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI NASILDI?

İşte geçen haftanın sıralaması;

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1- Taşacak Bu Deniz – TRT 1

2- Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

3- Kızılcık Şerbeti – Show TV

AB REYTİNG SONUÇLARI

1- Taşacak Bu Deniz – TRT 1

2- Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

3- Kızılcık Şerbeti – Show TV

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1- Taşacak Bu Deniz – TRT 1

2- Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

3- Kızılcık Şerbeti – Show TV