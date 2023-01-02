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Haberler Yaşam Dünün Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 02.01.2023 05:45 Güncelleme Tarihi: 02.01.2023 06:00

Dünün Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 44 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynayanlar, kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 1 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. MPİ bilet sorgulama ile 1 Ocak Süper Loto sonuçları ve günün şanslı numaraları.

Dünün Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı

"Süper Loto Sonuçları" Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılan MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla şans oyunu severlere ilan ediliyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı yayınında çekilen şanslı numaralarla MPİ bilet sorgulama yapmak isteyenler 1 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | SÜPER LOTO SONUÇLARI (1 OCAK)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 1 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar şöyle;

Dünün Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 1 Ocak Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

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Dünün Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Dünün Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Dünün Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 1 Ocak 2023 Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama ekranı

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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