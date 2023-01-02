Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı çekilişinde kazandıran numaraları belirlenen "Süper Loto Sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere ilan edildi. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 44 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye kazanacağı oyunu Milli Piyango Online üzerinden oynayanlar, kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 1 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. MPİ bilet sorgulama ile 1 Ocak Süper Loto sonuçları ve günün şanslı numaraları.