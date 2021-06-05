Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Dünya Çevre Günü mesajları yayınlandı: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri
Giriş Tarihi: 05.06.2021 13:29 Güncelleme Tarihi: 05.06.2021 13:29

mesajları yayınlandı: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun mesajları ve sözleri

Yeryüzünde doğal güzelliklerin korunma ihtiyacı artarken 5 Haziran tarihinde kutlanıyor. Dünyanın pek çok bölgesinde çevre kirliliğinin büyük sorun teşkil ettiği şu zamanlarda duyarlı vatandaşlar yakınlarına göndermek istedikleri ile ilgili mesajları ve sözleri araştırıyor. 1972'den beri kutlanan 'nde sizde sevdiklerinize mesajlar göndererek, onları çevreyi korumaya çağırabilirsiniz. İşte ile en güzel, anlamlı, kısa ve uzun ve sözleri sizlerle…

Dünya Çevre Günü mesajları yayınlandı: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

Haziran ayı içerisinde kutlanan mesajları ve sözleri araştırılıyor. Doğal kaynaklarını korumak isteyen vatandaşlar tarafından en güzel, kısa, uzun ve anlamlı çevre korumaya dair sözleri ve mesajları sevdiklerine gönderiyor. Doğaya olan sorumluluklarını bir kez daha hatırlatmak isteyen kişiler paylaşımında bulunuyor. İşte 2021 En güzel, Resimli mesajları ve sözleri...

Dünya Çevre Günü mesajları yayınlandı: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ

- "Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)

- Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!"(Nazim Hikmet)

- Doğa insanların ihtiyacını karşılayacak bir kaynak topluluğu olarak görmek çevrenin yok olmasına davetiye çıkarmak demektir.

"Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur." (Ali Duran)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dünya Çevre Günü mesajları yayınlandı: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

- "Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!"

- "İnsanlar doğaya karşı sorumluluk duymuyorlar. Doğayı korurlarsa, cezadan korktukları ya da menfaatleri gerektirdiği için koruyorlar."

RESİMLİ VE EN GÜZEL DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI

- "Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)

- "Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir." (Aziz Nesin)

- "Kıyamet kopmak üzere bile olsa, elinde bir fidan varsa, bu fidanı dikmemezlik etme."

- "Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet

Dünya Çevre Günü mesajları yayınlandı: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

- "Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir " Yeni dünya düzeni" yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir" (Peter F Drucker)

- "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir" (Richard St Barbe Baker)

- "Biağaç dikersen, onun meyvelerinden her yiyen, sana sevap kazandıracak, gölgesinde oturan sana sevap kazandıracak, hatta onun tohumunu, meyvesini yiyen kuşlar bile sana sevap kazandıracak."

Dünya Çevre Günü mesajları yayınlandı: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA