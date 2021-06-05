Dünya Çevre Günü mesajları yayınlandı: En güzel, anlamlı, kısa ve uzun 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri

Yeryüzünde doğal güzelliklerin korunma ihtiyacı artarken Dünya Çevre Günü 5 Haziran tarihinde kutlanıyor. Dünyanın pek çok bölgesinde çevre kirliliğinin büyük sorun teşkil ettiği şu zamanlarda duyarlı vatandaşlar yakınlarına göndermek istedikleri Çevre Günü ile ilgili mesajları ve sözleri araştırıyor. 1972'den beri kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde sizde sevdiklerinize mesajlar göndererek, onları çevreyi korumaya çağırabilirsiniz. İşte Dünya Çevre Günü mesajları ile en güzel, anlamlı, kısa ve uzun 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajları ve sözleri sizlerle…