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Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 21:38
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
21:48
Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi
Mart ayı gelmeden hediyelerini ve paylaşımlarını hazırlamak isteyenler Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen uluslararası gün pek çok ülkede kutlanıyor. Temelde kadın haklarına dayanan bu özel gün için geri sayım başladı. İşte, Dünya Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi hakkında merak edilenler...