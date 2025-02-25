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Giriş Tarihi: 25.02.2025 21:38 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 21:48

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

Mart ayı gelmeden hediyelerini ve paylaşımlarını hazırlamak isteyenler Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında, hangi tarihte sorularına yanıt arıyor. Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen uluslararası gün pek çok ülkede kutlanıyor. Temelde kadın haklarına dayanan bu özel gün için geri sayım başladı. İşte, Dünya Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi hakkında merak edilenler...

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

Kadınlar Günü tarihi 2025 yılı için takip edilmeye başladı. Sosyal medyada yapılacak paylaşımlar ve gönderilecek mesajlarla hediyeler özel gün gelmeden hazırlanıyor. Peki; Dünya Kadınlar Günü ne zaman? İşte, o tarih!

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Pek çok ülkede Kadınlar Günü 8 Mart tarihinde kutlanıyor. Bu yıl 8 Mart Cumartesi gününe denk geliyor.

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Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

KADINLAR GÜNÜ TARİHİ

Tarihi 1909 yılına dayanan bu özel gün temelde kadın haklarına dayanıyor. Zaman zaman bazı ülkelerde kutlanan gün o günlerde resmiyet kazanmamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak bilinen günün 8 Mart tarihde kutlanıyor olmasıyla ilgili pek çok tarihi olay geçmektedir.

Kadınların oy kullanmaya başlamasından haklarını savunmalarına kadar pek çok tarihi olay konuyla ilişkilendirilmektedir.

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi
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