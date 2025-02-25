Dünya Kadınlar Günü ne zaman, ayın kaçında? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

KADINLAR GÜNÜ TARİHİ

Tarihi 1909 yılına dayanan bu özel gün temelde kadın haklarına dayanıyor. Zaman zaman bazı ülkelerde kutlanan gün o günlerde resmiyet kazanmamıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 16 Aralık 1977 yılında aldığı kararı ile üye ülkeler kendi geleneklerine ve tarihlerine uygun bir günü Uluslararası Kadın Hakları ve Uluslararası Barış Günü ilan etmeye davet edildi.