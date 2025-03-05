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Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 10:21

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı özel bir gündür. Mart ayının ilk günlerinde bu anlamlı gün gündemdeki yerini alırken, dünya genelinde cinsiyet eşitliği ve kadın hakları üzerine vurgular yapılmaktadır. Aynı zamanda "Kadınlar Günü ne zaman, ne anlama geliyor, 8 Mart nasıl ortaya çıktı?" gibi sorular da sıkça gündeme gelmektedir. İşte Kadınlar Günü'nün tarihi ve önemi hakkında önemli bilgiler...

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

Dünya Kadınlar Günü, kadın haklarına dikkat çekmek, toplumsal eşitliği desteklemek ve kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için önemli bir gündür. Bu özel günü unutmamak isteyenler ve kutlamak isteyenler günün ne zamana geldiğini araştırıyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Cumartesi günü kutlanacak.

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Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ
Birleşmiş Milletler tarafından 1977 yılında ilan edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün geçmişi çok eskilere dayanmaktadır.

Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olmak yolunda verdiği savaşın başlangıcı, 8 Mart 1857 yılında Amerika'nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan yüzlerce kadının düşük ücretlerini, uzun çalışma saatlerini ve insanlık dışı çalışma koşullarını protesto etmek için grevler yapması olarak kabul edilmektedir. Bu grevler sırasında çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can vermiş, bu olaylardan 52 yıl sonra (1910), Danimarka'nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin'in önerisiyle, 1857'de başlayan, kadın haklarının kazanılması ve kadınların birlikteliği mücadelesinin her yıl "Kadın Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi

1975 yılında Uluslararası Kadınlar Yılı olarak kutlandı. Yapılan etkinlikler kapsamında Birleşmiş Milletler, 8 Mart'ı "Dünya Kadın Günü" olarak kutlamaya başladı. İki yıl sonra 1977 de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, "Kadın Hakları, Uluslararası Barış Günü" olarak kabul edildi.