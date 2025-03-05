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Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
10:21
Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte Kadınlar Günü tarihi, anlamı ve önemi
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması gerektiğini savunan, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlandığı özel bir gündür. Mart ayının ilk günlerinde bu anlamlı gün gündemdeki yerini alırken, dünya genelinde cinsiyet eşitliği ve kadın hakları üzerine vurgular yapılmaktadır. Aynı zamanda "Kadınlar Günü ne zaman, ne anlama geliyor, 8 Mart nasıl ortaya çıktı?" gibi sorular da sıkça gündeme gelmektedir. İşte Kadınlar Günü'nün tarihi ve önemi hakkında önemli bilgiler...