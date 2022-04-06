Haberler Yaşam Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber

Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:36

Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber

İstanbul'da oturan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın 85 kez yaptırdığı kovid-19 testi hep pozitif çıktı. Önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatif çıkan Kayasan'ın, karantina süreci 16 ay sonunda bitti. 470 günde yaptırdığı 85 testte pozitif çıkarak bu alanda dünya rekorunu kıran Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'e sarıldı. SABAH'a konuşan Kayasan, "Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim" dedi.