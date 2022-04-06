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Haberler Yaşam Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:36 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:36

Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber

İstanbul'da oturan lösemi hastası 56 yaşındaki Muzaffer Kayasan'ın 85 kez yaptırdığı kovid-19 testi hep pozitif çıktı. Önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatif çıkan Kayasan'ın, karantina süreci 16 ay sonunda bitti. 470 günde yaptırdığı 85 testte pozitif çıkarak bu alanda dünya rekorunu kıran Kayasan, ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'e sarıldı. SABAH'a konuşan Kayasan, "Basında yer alan haberlerin ardından dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları aradı. Tüm dünya 16 ay boyunca pozitif çıkmama şaşırdı. 86. testte negatif çıkınca çocuklar gibi sevindim" dedi.

Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber

İstanbul'da yaşayan 3 çocuk babası Muzaffer Kayasan, 3 yıl önce lösemi nedeniyle kemik iliği nakli oldu. Tedavisi nedeniyle sürekli bağışıklık baskılayıcı ilaçlar kullanmak zorunda kalan Kayasan, 19 Kasım 2020'de koronavirüse yakalandı.

Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber

KORONAVİRÜS İLE 16 AY SAVAŞTI

Kayasan, hastalığı atlatmasına karşın PCR testi 16 ay boyunca bir türlü negatife dönmedi. Yaşanan bu ilginç durum basında yer alınca tüm dünyanın gözü Kayasan'ın üzerine çevrildi.

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Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber

Dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim adamları Kayasan'ı telefonla arayarak çevirmen aracılığıyla bilgi aldı. Dünyanın da şaşıp kaldığı bu durum nedeniyle Kayasan, 470 gün boyunca yaptırdığı 85 testte en uzun süre pozitif çıkan ve karantinada kalan hasta olarak tarihe geçti.

Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber

86. TESTTE NEGATİFE DÖNDÜ

Muzaffer Kayasan, önceki gün yaptırdığı 86. testte sonunda negatife dönmeyi başardı. Testinin negatif çıkmasının ardından Kayasan adeta çocuklar gibi sevindi.

Dünya koronavirüs savaşçısı Muzafferi konuşuyor: 86. testte güzel haber

'TORUNUMU CAMIN ARKASINDAN SEVMİŞTİM'

Testi negatif çıktıktan sonra ilk iş olarak 4 aylık torunu Gökay Emin'i öpüp sarıldığını dile getiren Kayasan, "Torunumu daha önce hep camın arkasından sevmiştim. Sarılıp öpememiştim. Ona ilk kez sarılmak muhteşem bir duygu.

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