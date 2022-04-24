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Haberler Yaşam Putin'e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2022 11:40

Putin'e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!

Rusya Ukrayna'ya savaş açtı... Tüm dünyayı karşısına aldı. Batılı ülkeler ise Rus oligarklara yaptırımlar uyguladı. Tüm dünya savaşı konuşurken inanılmaz bir olay yaşandı. İki Rus oligark; Sergey Protosenya ile Vladislav Avayev'in ailelerini öldürüp intihar ettikleri iddiası ortaya atıldı. İşte gizemli olayların ayrıntıları...

Putin’e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!

Dünya Rus oligarkların ve ailelerinin ölümlerini konuşuyor… İspanya'nın Girona kentinde yaşayan Sergey Protosenya ve Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Vladislav Avayev'in, eşlerini ve çocuklarını öldürüp ardından intihar ettikleri iddia edildi.

Putin’e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!

VİLLADA ÖLÜ BULUNDULAR: BALTA VE BIÇAK…

Rus işadamı Sergey Protosenya (55), İspanya'nın Katalonya bölgesine bağlı Lloret de Mar kasabasındaki villasında, salı günü eşi Natalia (33) ve kızı Maria (18) ile birlikte ölü bulundu.

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Putin’e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!

İNTİHAR NOTU BULUNMADI…
Olay yerinde bıçak ve balta ele geçirilirken, Protosenya'nın önce ailesini daha sonra kendisini öldürdüğü iddia edildi.

Putin’e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!

İspanyol televizyonu Telecinco'ya göre Rus iş adamı kendisini asarak intihar etti. Ancak olay yerinde herhangi bir not ya da intihar mektubu bulunamadı.

Putin’e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!

SERVETİ DUDAK UÇUKLATTI

Sergey Protosenya'nın 1997-2015 yılları arasında başında olduğu Rus doğalgaz şirketi Novatek'ten yapılan açıklamada, Protosenya'nın "harika bir aile babası" olduğu ve ölümünde şüphe olabileceği belirtildi.

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