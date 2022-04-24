Haberler
Yaşam
Putin'e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!
Giriş Tarihi: 24.04.2022 10:40
Güncelleme Tarihi: 24.04.2022
11:40
Putin'e yakın Rus oligarklar ölü bulundu: Benzer vakalar çarpıcı detaylar!
Rusya Ukrayna'ya savaş açtı... Tüm dünyayı karşısına aldı. Batılı ülkeler ise Rus oligarklara yaptırımlar uyguladı. Tüm dünya savaşı konuşurken inanılmaz bir olay yaşandı. İki Rus oligark; Sergey Protosenya ile Vladislav Avayev'in ailelerini öldürüp intihar ettikleri iddiası ortaya atıldı. İşte gizemli olayların ayrıntıları...