Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024
12:52
Dünyada 8. Türkiye’de ise eşi benzeri yok: Tuncer Poşluk hayatını vücudunun yarısıyla sürdürecek!
Dünya'da yaklaşık 70 kişiye yapılan ve sadece 7'sinin hayatta kaldığı ameliyatlardan biri yaklaşık iki ay önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. 13 saatlik ameliyat sonrasında belden aşağısı kesilerek tümörden kurtarılan 65 yaşındaki Tuncer Poşluk, dünya genelinde 8'inci Türkiye'de ise eşine rastlanmayan bir vaka olarak kayıtlara geçti. Başarılı geçen operasyon sonrasında ölümün kıyısından alınan hasta, hayatını vücudunun yarısı olmadan sürdürecek. İşte eşine az rastlanır olayın detayları…