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Giriş Tarihi: 05.11.2024 12:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:52

Dünyada 8. Türkiye’de ise eşi benzeri yok: Tuncer Poşluk hayatını vücudunun yarısıyla sürdürecek!

Dünya'da yaklaşık 70 kişiye yapılan ve sadece 7'sinin hayatta kaldığı ameliyatlardan biri yaklaşık iki ay önce Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı. 13 saatlik ameliyat sonrasında belden aşağısı kesilerek tümörden kurtarılan 65 yaşındaki Tuncer Poşluk, dünya genelinde 8'inci Türkiye'de ise eşine rastlanmayan bir vaka olarak kayıtlara geçti. Başarılı geçen operasyon sonrasında ölümün kıyısından alınan hasta, hayatını vücudunun yarısı olmadan sürdürecek. İşte eşine az rastlanır olayın detayları…

İHA
Dünyada 8. Türkiye’de ise eşi benzeri yok: Tuncer Poşluk hayatını vücudunun yarısıyla sürdürecek!

İstanbul'da yaşayan ve kuyruk sokumundaki kitlenin büyük olması sebebiyle tedavi edilemeyen 65 yaşındaki emekli öğretmen Tuncer Poşluk, şifayı SEAH'ta buldu.

Dünyada 8. Türkiye’de ise eşi benzeri yok: Tuncer Poşluk hayatını vücudunun yarısıyla sürdürecek!

Burada yapılan tetkikler neticesinde hastanın tam anlamıyla kurtulması için dünyada çok az sayıda yapıldığı belirtilen tümör ve tümörle sarılmış olan organları vücuttan ayırma ameliyatı olan 'Hemikorperektomi' operasyonu uygulandı. Poşluk'un tümör ve tümörün çevrelediği organlarla beraber belden aşağısı vücudundan kesildi.

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Dünyada 8. Türkiye’de ise eşi benzeri yok: Tuncer Poşluk hayatını vücudunun yarısıyla sürdürecek!

Yaklaşık 13 saat süren zorlu ameliyat sonrasında 40 günlük yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan Poşluk'un tedavisine ortopedi bölümünde devam ediliyor.

Dünyada 8. Türkiye’de ise eşi benzeri yok: Tuncer Poşluk hayatını vücudunun yarısıyla sürdürecek!

Dünya genelinde 8'inci Türkiye'de ise eşine rastlanmayan bir vaka olarak kayıtlara geçen Poşluk, artık hayatına vücudunun yarısı olmadan devam edecek. Poşluk'un ölümün kıyısından kurtarılmasında ise Ortopedi Bölümü'nden Mustafa Erkan İnanmaz ve Doç. Dr. Fevzi Sağlam, Genel Cerrahi Bölümü'nden Prof. Dr. Fatih Altıntoprak ve Doç. Dr. Necattin Fırat, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Saçlı, Üroloji Bölümü'nden Doç. Dr. Hacı İbrahim Çimen, Anestezi ve Reanimasyon Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Fuat Erdem, Doç. Dr. Onur Balaban ve Doç. Dr. Havva Kocayiğit büyük rol oynadı.

Dünyada 8. Türkiye’de ise eşi benzeri yok: Tuncer Poşluk hayatını vücudunun yarısıyla sürdürecek!

"30 KİLOGRAMLIK VÜCUDU KALDI"

Hastanın kuyruk sokumundan kaynaklı bir kanser tanısıyla başvurduğunu belirten Ortopedi Bölümünde görevli Doç. Dr. Fevzi Sağlam, "Tabii bu kanser sadece kuyruk sokumunda kalmayıp; hastanın leğen kemiklerini, idrar torbasını, tüm kalça kaslarının tamamını ve bağırsaklarında bir kısmını da tutmuş hale geldi. Ayağı besleyen önemli arterleri de tamamıyla içine almıştı.

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