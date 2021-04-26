HaberlerYaşamDünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 14:43Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 13:19
Dünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...
Antalya, Muğla ve Denizli gibi birçok ilde yetişen kuzugöbeği mantarı birçok kişinin gelir kaynağı oldu. Vatandaşlar kilosu 2 bin liradan satılan mantar için dağ bayır geziyor. Bu kez ise işin içine bilim girdi. Düzce'de planan durum hayata geçerse dünyada bir ilk olacak. İşte ayrıntılar...