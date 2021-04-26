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Haberler Yaşam Dünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...
Giriş Tarihi: 22.04.2021 14:43 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 13:19

Dünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...

, ve gibi birçok ilde yetişen mantarı birçok kişinin gelir kaynağı oldu. Vatandaşlar kilosu 2 bin liradan satılan mantar için dağ bayır geziyor. Bu kez ise işin içine girdi. 'de planan durum hayata geçerse dünyada bir ilk olacak. İşte ayrıntılar...

Dünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...

Vatandaşlar doğadan topladıkları kendiliğinden yetişen mantarını satarak gelir elde ediyor.

Dünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde ağaçların dibinden toplanan mantarı, bazı ailelere geçim kapısı oldu. Nisanda boy gösteren kuzugöbeklerini toplamak için çok sayıda kişi dağların yolunu tuttu.

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Dünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...

Hacıoğlan Mahallesi'nde toplayan Suat Kocaer, doğadan topladıkları mantarın ilgi gördüğünü söyledi.

Dünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...

Yörede "dolaman" da denilen kuzugöbeğinin çok değerli olduğunu ifade eden Kocaer,

Dünyada bir ilk gerçekleşecek! Kilosunu 2 bin liradan satıyorlardı...

"Sandal ağaçlarının altında, yosunlu yerlerde, piren çiçeklerinin diplerinde bulunuyor.

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